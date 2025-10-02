बरेली में अराजकता थी, उसका अच्छे से इलाज किया जा रहा है... आई लव मोहम्मद विवाद पर बोले राजा भैया

बरेली में बीते दिनों हुई हिंसा के बाद हालात तनाव पूर्ण है. गुरुवार को यहां विजयादशमी के दिन भी पुलिस की खास मुस्तैदी देखी गई. अब कल जब हिंसा का एक सप्ताह पूरा होगा तो फिर वहीं जुमे का दिन होगा. पिछले सप्ताह भी जुमे के दिन ही मस्जिद के बाद 2 हजार लोगों जुट गए थे. फिर नारेबाजी और पत्थरबाजी की. जिसमें पुलिस के 7 जवान भी घायल हो गए थे. इस हिंसा के बाद बरेली में प्रशासन एक-एक कर माहौल बिगाड़ने वालों पर दबिश दे रही है. इस बीच गुरुवार को यूपी के कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने बरेली की हिंसा पर प्रतिक्रिया दी है.

शस्त्र पूजा के बाद बरेली हिंसा पर राजा भैया ने दी प्रतिक्रिया

गुरुवार को प्रतापगढ़ में विजयादशमी के मौके पर शस्त्र पूजा के बाद मीडिया से बात करते हुए रघुराज प्रताप सिंह ने बरेली की हिंसा पर कहा- बरेली में अराजकता थी और अराजकता का अच्छे से इलाज किया जा रहा है. आई लव मोहम्मद के सवाल पर कहा देखिए हमारी व्यक्तिगत राय है कि हर व्यक्ति को ईष्ट की अराधना और पूजा अपने धर्म के अनुसार करने की छूट भारत में है और उसमें कहीं किसी की तरफ से कोई बाधा नहीं है.

अराजकता बर्दाश्त नहीं होगी, सीएम ने दिया संदेशः राजा भैया

उन्होंने आगे कहा कि बाधा तब होती है उससे सामान्य दिनचर्या प्रभावित होती, सड़कों पर ट्रैफिक जाम होता है, या दूसरों को व्यावधान होता है, हाईकोर्ट का भी ऑर्डर है कि इसमें नई परंपरा नहीं शुरू की जानी चाहिए, इसमें सरकार भी इसका पालन किया जा रही है, और अराजकता नहीं बर्दाश्त की जाएगी ये संदेश सीएम ने स्पष्ट तौर पर दे दिया है.

बरेली में इंटरनेट बंदी 48 घंटे के लिए बढ़ी

मालूम हो कि बरेली में पिछले सप्ताह शुक्रवार के दिन आई लव मोहम्मद पोस्टरबाजी को लेकर माहौल बिगड़ गया था. जिसके बाद मोबाइल इंटरनेट, ब्रॉडबैंड और एसएमएस सेवाओं पर पाबंदी लगा दी गई थी. गुरुवार को यह पाबंदी अगले 48 घंटे के लिए और बढ़ा दी गयी है. अधिकारियों ने यह जानकारी दी.

उन्होंने बताया कि संवेदनशील इलाकों में पुलिस, पीएसी और आरएएफ के जवानों को तैनात किया गया है तथा ड्रोन के जरिये निगरानी की जा रही है.

पिछले शुक्रवार को बरेली में हुई थी हिंसा

गत शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद कोतवाली क्षेत्र की एक मस्जिद के बाहर दो हजार से ज्यादा लोगों की भीड़ जमा हो गई थी. इस दौरान हुए पथराव और लाठीचार्ज में कुछ पुलिसकर्मियों समेत कई लोग घायल हो गये थे. यह हिंसा ‘आई लव मुहम्मद' पोस्टर विवाद को लेकर इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खां द्वारा प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को रद्द किये जाने के बाद शुरू हुई.

मंडलायुक्त भूपेंद्र एस चौधरी ने बताया कि बरेली में हाल में हुई हिंसा के बाद आज दशहरे के त्योहार के मद्देनजर बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत और बदायूं जिलों के लिए ‘हाई अलर्ट' जारी किया गया है.

बरेली हिंसा मामले में अभी तक 81 लोग गिरफ्तार

उन्होंने बताया कि गृह विभाग के गोपनीय अनुभाग-3 द्वारा जारी अधिसूचना के तहत जिले में मोबाइल इंटरनेट, ब्रॉडबैंड और एसएमएस सेवाएं अगले 48 घंटे के लिए निलंबित कर दी गई हैं. यह आदेश दो अक्टूबर अपराह्न तीन बजे से चार अक्टूबर अपराह्न तीन बजे तक प्रभावी रहेगा. बरेली में 26 सितंबर को हुई हिंसा के सिलसिले में बुधवार तक 81 लोगों को गिरफ्तार किया गया.

यह भी पढ़ें - विजयादशमी पर राजा भैया ने की हथियारों की पूजा, VIDEO में देखें असलहों का जखीरा