जाकिर नाइक के वीडियो, वॉट्सऐप चैट.. KGMU केस में आरोपी डॉ रमीज के कितने राज?

लखनऊ के KGMU यौन शोषण मामले के आरोपी रमीज के वॉट्सऐप चैट के जरिए कई बड़े खुलासे हुए हैं. पुलिस सूत्रों ने बताया कि रमीज के मोबाइल से अलग-अलग लड़कियों की तस्वीरें मिल रही हैं. यही नहीं, रमीज जाकिर नाइक को भी सुनता रहता था. सूत्रों ने बताया कि रमीज के मोबाइल से कुछ वीडियो और अश्लील चैट भी मिले हैं. सूत्रों का ये भी कहना है कि हिंदू लड़की इसके निशाने पर होती थीं.

रमीज ने फोन किया था रीसेट

सूत्रों का कहना है कि ये केवल एक लड़की से जुड़ा मामला नहीं है. मोबाइल में सबूत मिल रहे हैं. अलग-अलग लड़कियों की तस्वीरें मिल रही हैं. पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि क्या रमीज साजिशन लड़कियों को फंसाने और धर्मांतरण का काम तो नहीं कर रहा था. रमीज ने इस घटना का खुलासा होने के बाद अपना फोन भी रीसेट किया था, तमाम जांचों के बीच वॉट्सऐप सबूत से पुलिस आगे की जांच बढ़ा रही है.

इस जांच में कई किरदार

सूत्रों ने बताया कि जब इस मामले का खुलासा हुआ तो रमीज मदद के लिए कई दरवाजे खटखटाने लगा. पुलिस ये जांच कर रही है कि रमीज ने इस दौरान किस-किस से संपर्क साधा था. जांच में ये भी निकलकर सामने आया है कि कुछ प्रतिबंधित संगठनों से भी रमीज के रिश्ते थे. इस जांच में कई किरदार सामने आए हैं. कुछ के नाम अभी सामने आने बाकी हैं. पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर रही है कहीं ये इंटर कनेक्टेड धर्मांतरण का मामला तो नहीं है. केजीएमयू प्रशासन ने रमीज को सस्पेंड कर दिया है. लेकिन उसके स्थायी तौर पर निलंबन के लिए अप्रूवल लेना होगा. रमीज की अभी कैंपस में एंट्री पूरी तरह से रोक दिया गया है.

डॉक्टर्स और मॉडल को जाल में फंसाता था

सूत्रों ने बताया कि रमीज डॉक्टर्स, मॉडल को जाल में फंसाता था. पूजा पाठ में विश्वास न करने वाले उसके असली टारगेट थे.अश्लील वीडियो बनाकर रमीज धमकी देता था. आगरा की एक मॉडल से रमीज के रिश्ते थे, बॉयफ्रेंड ने विरोध किया था तो धमकी दी थी. बताया जा रहा है कि नोएडा निवासी एक लड़की भी रमीज के संपर्क में थी. चौक पुलिस अब रमीज को रिमांड पर लेगी. पुलिस मोबाइल बरामद करने के लिए रिमांड पर लेगी, पहले निकाह से जुड़े दस्तावेज पुलिस के पास हैं. काजी ने बताया था कि हिंदू लड़की का निकाह हुआ था.

दिल्ली ब्लास्ट के आरोपियों से संबंध?

KGMU में यौन शोषण और धर्मांतरण मामले में सीएम ने एसटीएफ को सौंपी केस की जांच. एसटीएफ ने अब जांच शुरू कर दी है. एसटीएफ ने रिकॉर्ड मांगे हैं और एसएन मेडिकल कॉलेज से जांच शुरू कर दी है. 13 साल का रिकॉर्ड STF ने मांगा है. STF डॉ परवेज से कनेक्शन की जांच कर रही है. गौरतलब है कि दिल्ली ब्लास्ट केस में परवेज का नाम शामिल है. STF इस्लामिक मेडिकोज ग्रुप की जांच कर रही है. 2012 से 2018 के बीच रमीज ने MBBS किया और इसी दौरान परवेज ने एमडी किया था. रमीज के खाते में लाखों रुपए ट्रांसफर हुए थे.



