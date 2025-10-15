यूपी में मुस्लिम परिवार ने हिंदू धर्म क्यों अपनाया, सायमा से सौम्या बनी पत्नी ने बताई ये वजहें

यूपी के कौशांबी जिले से धर्म परिवर्तन (घर वापसी) की एक बड़ी खबर सामने आई है. चायल तहसील क्षेत्र के एक मुस्लिम परिवार ने पुनः हिंदू धर्म अपना लिया है. परिवार ने पुरखास गांव स्थित दुर्गा मंदिर में वैदिक विधि-विधान के साथ हवन-पूजन और दीक्षा संस्कार कर सनातन धर्म में वापसी की घोषणा की.

गलती का एहसास हुआ, की 'घर वापसी'

जानकारी के अनुसार, परिवार के मुखिया मेहदी अली पहले हिंदू थे, लेकिन कुछ समय पहले उन्होंने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया था. अब अपनी 'गलती का एहसास' होने पर उन्होंने पूरे परिवार के साथ हिंदू धर्म में लौटने का निर्णय लिया. धर्म परिवर्तन की यह पूरी प्रक्रिया हिंदू रक्षा संगठन के सदस्यों की मौजूदगी में संपन्न हुई. मंदिर परिसर में धार्मिक अनुष्ठान, हवन और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यह दीक्षा संस्कार कराया गया.

परिवार ने बदले नाम

हिंदू धर्म अपनाने के बाद परिवार के सदस्यों ने अपने नाम भी बदल लिए हैं: मेहदी अली राजपूत (मुखिया) ने अब अनुज प्रताप सिंह, सायमा राजपूत (पत्नी) अब सौम्या और उर्वा (3 साल की बेटी) का नाम उर्विजा होगा. हालांकि, उत्तर प्रदेश धर्मांतरण कानून के तहत नाबालिग का धर्म परिवर्तन कानूनी रूप से मान्य नहीं होता. ऐसे में 3 साल की बच्ची उर्वा (अब उर्विजा) का धर्म परिवर्तन सिर्फ प्रतीकात्मक माना जाता है. परिवार ने वैदिक परंपरा के साथ सनातन धर्म अपनाने की घोषणा की है. इस पूरे कार्यक्रम के दौरान हिंदू रक्षा संगठन के कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे.



हिंदू बनने के बाद क्या बोले पति-पत्नी?

पत्नी ने बताया- "सनातन ही धर्म सबसे अच्छा मुझे समझ में आ रहा है, इसीलिए मैं सनातन धर्म में आना चाहती हूं. पहले मैं सायमा बानो थीं, उसके बाद अब सौम्या सिंह हो गई." वहीं, पति ने कहा- "ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे सनातन का बोध हुआ. भारत में प्रचलित जो भी अनेक धर्म-धर्मांतर हैं, उसका मैंने अध्ययन किया और अध्ययन के उपरांत मैंने ये पाया, ये समझा, मुझे अनुभूति हुई कि सनातन यथार्थ है. सनातन ही हमको "वसुधैव कुटुंबकम्" की शिक्षा देता है और सनातन ही मानव जाति के लिए, पूरे विश्व के लिए उपयोगी धर्म है.