दीपावली से पहले बारूद के ढेर पर कानपुर, फिर बरामद हुआ कई क्विंटल का जखीरा

  • कानपुर में अवैध पटाखों के ब्लास्ट में एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद पुलिस ने अभियान तेज़ किया है
  • मेस्टन रोड विस्फोट के बाद तीन अलग-अलग जगहों पर छापेमारी कर भारी मात्रा में पटाखे बरामद किए गए
  • मूलगंज इलाके के तीन गोदामों से लगभग दो सौ क्विंटल अवैध पटाखों का जखीरा पुलिस ने जब्त किया
कानपुर:

यूपी के कानपुर में पिछले हफ़्ते अवैध पटाखों में ब्लास्ट से एक की मौत हो गई थी. इसके बाद से लगातार कानपुर में अवैध पटाखों के ख़िलाफ़ अभियान चलाया जा रहा है. एक बार फिर पुलिस ने अवैध पटाखों का बड़ा ज़ख़ीरा बरामद किया है. हालांकि जिसने ये अवैध बारूद इकट्ठा करके रखा था, वो मौके से फरार होने में सफल हो गया.

कानपुर के मेस्टन रोड पर हुए विस्फोट की घटना के बाद हरकत में आई कानपुर पुलिस ने अवैध पटाखा भंडारण के खिलाफ एक बड़ा अभियान छेड़ दिया है. इसी अभियान के तहत पुलिस ने 3 अलग-अलग जगहों पर छापेमारी कर लगभग 200 क्विंटल अवैध पटाखों का जखीरा बरामद किया है. मुख्य आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए. 

एसीपी कोतवाली आकांक्षा पांडेय ने बताया कि पुलिस को मूलगंज इलाके में भारी मात्रा में अवैध पटाखे जमा करने की सूचना मिली थी. इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए मूलगंज इलाके के 3 गोदामों में छापेमारी के दौरान अंदर छिपाकर रखे गए करीब 300 कार्टून बरामद हुए, जिनमें लगभग 200 कुंतल पटाखे भरे हुए थे.

पुलिस जब तक अपनी कार्रवाई पूरी करती, आरोपी मौके से भाग निकले. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अवैध पटाखा भंडारण का मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है.

Kanpur News, Uttar Pradesh Crime News
