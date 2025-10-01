मां, भाई और भाभी ने क्यों किया लड़के का कत्ल, कानपुर में अधजले शव का पूरा सच ये है

कानपुर के चकेरी में 22 सितंबर को सड़क किनारे झाड़ियों में एक बोरे में मिले युवक के अधजले शव की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है. पुलिस के मुताबिक युवक की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसकी अपनी मां, बड़े भाई और भाभी ने मिलकर की थी. हत्या का कारण युवक का अपने भाई की इंटरकास्ट मैरिज का विरोध करना था. पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

कहां मिला था युवक का अधजला शव

कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र में 22 सितंबर की सुबह मथुरापुर गांव के पास सड़क किनारे एक बोरे में मिले अधजले शव से सनसनी फैल गई थी. पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए मृतक की मां, भाई और भाभी को गिरफ्तार कर लिया है. कानपुर पुलिस के डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि मृतक की पहचान फतेहपुर के जलालपुर न्यूरी गांव निवासी मानस पाल के रूप में हुई थी. वह ऑटो चलाता था.

मानव पाल का शव झाड़ियों में एक बोरे में बंद मिला था. शव आधा जला हुआ था.

जांच में सामने आया कि मानस के बड़े भाई प्रांजल ने चार महीने पहले किरन निषाद से प्रेम विवाह किया था. दोनों अलग-अलग जाति के हैं. मानस इस शादी का लगातार विरोध कर रहा था. इससे घर में आए दिन झगड़े होते रहते थे. मानस नशे का भी आदी था, जिसके चलते विवाद और गहरा गए.

पुलिस का क्या कहना है

डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि हत्या से एक दिन पहले मानस ने अपने गांव जाकर ग्राम प्रधान से अपनी जान का खतरा जताया था. उसने कहा था कि उसका बड़ा भाई और भाभी उसकी हत्या कर सकते हैं. पुलिस जांच में पता चला कि 21 सितंबर की रात को ही मानस की गला दबाकर हत्या कर दी गई. पहचान छिपाने और सबूत मिटाने के लिए शव को चारपाई से बांधकर जलाया गया. लेकिन जब दुर्गंध फैलने लगी तो मां मंजू देवी, भाई प्रांजल और भाभी किरन ने अधजले शव को बोरे में भरकर ऑटो से मथुरापुर गांव के पास सड़क किनारे फेंक दिया.

मानस पाल के भाई और मां एक आटो से शव ले जाते हुए नजर आए थे, पुलिस ने इसी से मामला सुलझाया.

घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में आरोपी मां और बेटा शव ले जाते हुए कैद हो गए. यही फुटेज पूरे मामले का खुलासा करने में पुलिस के लिए अहम साबित हुआ. इस मामले में मृतक के पिता रामचंद्र पाल की तहरीर पर पुलिस ने पत्नी मंजू, बेटे प्रांजल और बहू किरन के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

