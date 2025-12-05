विज्ञापन

मालती चाहर हुई बिग बॉस 19 फिनाले वीक में बाहर, इन दो कंटेस्टेंट को माफ करने से किया मना 

बिग बॉस 19 के फिनाले वीक में टॉप 5 मिल गए हैं. वहीं मालती चाहर शो से इविक्ट हो गई हैं, जिसके चलते वह इमोशनल होते हुए नजर आई.

अमाल मलिक-प्रणीत मोरे से नाराज मालती चाहर
बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले 7 दिसंबर को होने वाला है. पूरा सीजन लड़ाई, दोस्ती और कंटेस्टेंट की फिनाले तक जाने की होड़ देखने को मिली. लेकिन बिग बॉस 19 का लेटेस्ट एपिसोड काफी इमोशनल रहा क्योंकि एक कंटेस्टेंट का फिनाले तक पहुंचने से पहले और टॉप 5 कंटेस्टेंट की रेस में शामिल होने से पहले ही सपना टूट गया. यह और कोई नहीं मालती चाहर हैं, जिन्हें बिग बॉस 19 के फिनाले वीक में घर छोड़कर आना पड़ा. लेकिन घर से निकलते हुए वह घर से इमोशनल हो गईं. इतना ही नहीं उन्होंने अमाल मलिक और प्रणीत मोरे को माफ करने से मना कर दिया. 

मालती चाहर हुईं बिग बॉस 13 से बाहर

लेटेस्ट एपिसोड में बिग बॉस सभी घरवालों को गार्डन एरिया में बुलाते हैं. जहां एक मैजिकल कढ़ाई रखी हुई रहती है. वहीं गौरव खन्ना की फोटो बोर्ड पर टंगी हुई होती है क्योंकि वह सीजन के पहले फाइनलिस्ट बन चुके हैं. इसके बाद सभी कंटेस्टेंट अपना अपना नाम कार्ड पर लिखते हैं और कढ़ाई में डालते हैं. जहां हरा कलर आता है तो कंटेस्टेंट फिनाले पर जाते हैं. इसके बाद पिंक होता है तो वह कंटेस्टेंट शो से बाहर हो जाएगा. इसके चलते प्रणीत मोरे, तान्या मित्तल और प्रणीत मोरे सेफ हो जाते हैं. वहीं आखिर में फरहाना भट्ट और मालती चाहर एक एक करके अपने नाम का कार्ड डालते हैं तो मालती का कार्ड पिंक होता है, जिसका मतलब वह शो से बाहर हो जाती हैं और फरहाना पांचवी फाइनलिस्ट बन जाती हैं. 

प्रणीत मोरे और अमाल मलिक से मालती चाहर हुईं नाराज

इविक्शन के ऐलान के बाद मालती हर कंटेस्टेंट से गले लगाते हुए मिलती हैं. लेकिन प्रणीत को गुडबाय कहते हुए वह कहती हैं, सॉरी हम इस नोट पर अलग हो रहे हैं. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि इविक्शन से पहले मालती और प्रणीत की लड़ाई हुई थी. इसके कारण वह मालती से माफी मांगते हैं. लेकिन वह उसे माफ करने से मना कर देती है. जबकि तान्या मित्तल और गौरव खन्ना दोनों उन्हें प्रणीत और अमाल को गले लगाने के लिए कहते हैं. लेकिन वह नजरअंदाज करती हैं. वह अमाल से कहती हैं कि पूर सीजन में उन्होंने जैसा उनके साथ बिहेव किया उसके लिए वह माफी डिजर्व नहीं करता.  
 

