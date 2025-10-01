विज्ञापन
विशेष लिंक

गरबा पांडाल में लड़कियों पर कमेंट करने वाले पुलिस के हत्थे चढ़े, महिला पुलिसकर्मियों ने पकड़ा

कानपुर पुलिस ने दो ऐसे युवकों को गिरफ्तार किया है, जो एक गरबा पांडाल में घुसकर लड़कियों पर फब्तियां कस रहे थे.

Read Time: 2 mins
Share
गरबा पांडाल में लड़कियों पर कमेंट करने वाले पुलिस के हत्थे चढ़े, महिला पुलिसकर्मियों ने पकड़ा
कानपुर:

उत्तर प्रदेश के कानपुर में आयोजित डांडिया महोत्सव के दौरान बड़ा हंगामा खड़ा हो गया. इतना हो-हल्ला मचने और आयोजकों द्वारा गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने के ऐलान के बावजूद दो मुस्लिम युवक कार्यक्रम में घुस गए. महिलाओं और युवतियों पर फब्तियां कसने के आरोप में पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

यह घटना सोमवार रात की है. रामादेवी इलाके के जगदंबा गेस्ट हाउस में डांडिया महोत्सव का आयोजन किया गया है. इस दौरान वहां दो युवक घुस आए. आयोजकों का आरोप है कि दोनों युवकों ने वहां डांडिया कर रही लड़कियों पर अश्लील टिप्पणियां करने लगे.

क्या कहना है पुलिस का

कार्यक्रम में सुरक्षा के लिए तैनात चकेरी थाने की महिला सिपाही सरिता को जब इसकी सूचना मिली, तो उन्होंने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को पकड़ लिया. पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों के नाम सुहैल सिद्दीकी और सैफ हैं. दोनों गिरफ्तार किए गए आरोपी चकेरी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं.

डीसीपी सत्यजीत गुप्ता ने घटना की पुष्टि की है. उनका कहना है कि मौके पर मौजूद महिला पुलिस बल ने दोनों युवकों को रंगे हाथ पकड़ लिया. उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है. इस मामले में शहर के चकेरी पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 296 बी के तहत केस दर्ज किया गया है. 

ये भी पढ़ें: तुम्हारी जिंदगी मेरे जूतों के... तेलुगू एक्ट्रेस पर नौकरानी के चौंकाने वाले दावे, पुलिस ने दर्ज किया केस

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
UP News, UP Crime News, UP Police
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com