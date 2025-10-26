कानपुर की मोबिल ऑयल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, धू-धू कर जले तेल के टैंकर

- कानपुर के महाराजपुर तिलसहरी बुजुर्ग में मोबिल ऑयल के गोदाम में शनिवार देर रात भीषण आग लग गई.
- आग की लपटों ने विकराल रूप ले लिया और गोदाम में खड़े ऑयल टैंकर जलकर पूरी तरह राख हो गए.
- दमकल विभाग को सूचना मिलते ही कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया.
उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक मोबिल ऑयल की फैक्ट्री में शनिवार देर रात भीषण आग लग गई. आग की लपटें देखते ही वहां हड़कंप मच गया. देखते ही देखते आग की लपटों ने विकराल रूप ले लिया. जिसकी वजह से गोदाम में खड़े ऑयल टैंकर जलकर राख हो गए. घटना की सूचना तुरंत दमकल विभाग को दी गई. मौके पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आखिरकार आग पर काबू पा लिया. गनीमत ये रही कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ और न ही किसी की मौत हुई.
आज दिनांक 25.10.25 को थाना महाराजपुर के तिलसहरी बुजुर्ग में मोबिल ऑयल के गोदाम में आग की सूचना पर सीएफओ कानपुर के निर्देशन में एफएस जाजमऊ, नरवल से यूनिट अतिशीघ्र पहुंची एवं अथक परिश्रम करते हुए आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया, घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। pic.twitter.com/nwqvbP7tmV— Kanpur Nagar Fire & Emergency Services (@Cfokanpurnagar) October 25, 2025
आग में जानमाल के नुकसान की खबर नहीं
आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है. मामले की जांच की जा रही है. जांच में जो भी पता चलेगा उसके आधार पर आगे की कार्र्वाई की जाएगी. स्थानीय पुलिस भी मामले की छानबीन में जुटी हुई है. जाजमऊ फायर स्टेशन प्रभारी राहुल नंदन के मुताबिक, कंट्रोल रूम से सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंची. किसी भी जनहानि की कोई खबर अब तक नहीं है.
मोबिल ऑयल के गोदाम में लगी भीषण आग
आग की यह भीषण घटना महाराजपुर के तिलसहरी बुजुर्ग में स्थित मोबिल ऑयल के गोदाम में लगी थी. ये गोदाम यहां पर लंबे समय से बना था. घटना के समय गोदाम में भारी मात्रा में ऑयल का भंडारण मौजूद था. दमकलकर्मियों ने बहुत ही मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.
