सरकारी स्कूल में रातभर बार-बालाओं का अश्लील डांस, यूपी में ये हो क्या रहा है?

उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय को नाच-गाने का अड्डा बनाने का शर्मनाक मामला सामने आया है. यहां के मूसानगर थाना क्षेत्र के क्योटरा बांगर गांव में स्थित सरकारी स्कूल में रात भर बार बालाओं के अश्लील डांस का आयोजन किया गया. इस घटना के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. इसमें गांव के कुछ प्रभावशाली लोग डांसरों के साथ ठुमके लगाते और झूमते नजर आ रहे हैं.

सरकारी स्कूल में कैसे हुआ ये आयोजन?

यह घटना एक स्थानीय निवासी गजराज सिंह द्वारा अपने नाती के छठी कार्यक्रम के उपलक्ष्य में आयोजित की गई थी. आरोप है कि उन्होंने बिना किसी आधिकारिक अनुमति के स्कूल परिसर का उपयोग इस डांस पार्टी के लिए किया. वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि डांसर फिल्मी गानों पर डांस कर रही हैं. स्कूल की कुर्सियां और बच्चों के बैठने की जगह पर गांव के प्रधान पति राहुल, कोटेदार पति जगत सिंह और अन्य लोग उनके साथ डांस कर रहे हैं. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस दौरान कई छोटे-छोटे बच्चे भी फर्श पर बैठकर इस आपत्तिजनक कार्यक्रम को देख रहे थे.

प्रशासन ने लिया सख्त एक्शन

वीडियो वायरल होते ही जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया. जिलाधिकारी (DM) कपिल सिंह ने इस मामले का तुरंत संज्ञान लिया. उनके निर्देश पर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने तत्काल प्रभाव से स्कूल के प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया है. इसके अलावा, खंड शिक्षा अधिकारी को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है.

दोषियों पर गिरी गाज, 4 पर FIR

इस मामले में पुलिस ने भी त्वरित कार्रवाई की है. मूसानगर पुलिस ने स्वयं वादी बनकर ग्राम प्रधान पति राहुल, कोटेदार पति जगत सिंह और दो अन्य लोगों समेत कुल चार व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज की है. जिलाधिकारी ने पूरे मामले की गहन जांच के लिए तहसील स्तर पर एक टीम भी गठित की है. उन्होंने स्पष्ट किया है कि जांच में दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा.