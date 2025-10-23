झांसी सुसाइड केस: निषाद पार्टी के जिलाध्यक्ष की पत्नी की मौत पर क्यों उठ रहे हैं विवाद, जानिए पूरा मामला?

उत्तर प्रदेश के झांसी में निषाद पार्टी के जिलाध्यक्ष शिवकुमार रायक्वार की पत्नी नीलू रायक्वार ने फांसी लगाकर जान दे दी है. घटना शहर कोतवाली क्षेत्र की फ्रेंड्स कॉलोनी की बताई जा रही है. नीलू का शव बुधवार सुबह उसके किराए के कमरे में फंदे से लटका मिला. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

पुलिस के मुताबिक नीलू का अपने पति से पिछले दो सालों से विवाद चल रहा था. इस वजह से वह अलग रह रही थी. उसके दो छोटे बच्चे हैं जो अपने पिता के साथ सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के नयागांव में रहते हैं. नीलू खुद भी निषाद पार्टी की कार्यकर्ता थी और पार्टी में सचिव के पद पर थी. करीब आठ महीने पहले जब कैबिनेट मंत्री संजय निषाद झांसी आए थे, तो नीलू ने मीडिया के सामने पार्टी के अंदरूनी मामलों पर सवाल उठाए थे, जिससे वह चर्चा में आई थी.

मृतका की मां रेखा रायक्वार ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नीलू के पति के कई महिलाओं से अवैध संबंध थे. जब नीलू इसका विरोध करती थी तो उसके साथ मारपीट की जाती थी. उन्होंने कहा कि, “मेरी बेटी बहुत हिम्मती थी, लेकिन वह अब तंग आ चुकी थी. पति के अत्याचार और चरित्रहीनता से परेशान होकर उसने आत्महत्या की है.”

पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर लक्ष्मीकांत गौतम ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला पारिवारिक विवाद का प्रतीत हो रहा है.

उन्होंने कहा, “नीलू और उसके पति के बीच लंबे समय से अनबन चल रही थी. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और जांच की जा रही है.”

स्थानीय लोगों के अनुसार, बुधवार सुबह जब मकान मालिक ने कई बार दरवाजा खटखटाया और कोई जवाब नहीं मिला, तो उन्होंने झांककर देखा. अंदर नीलू फांसी पर झूल रही थी. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह साफ हो पाएगी. फिलहाल पुलिस ने पति शिवकुमार रायक्वार से पूछताछ शुरू कर दी है और परिजनों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं.