जौनपुर: सुहागरात के अगले दिन 75 वर्षीय दूल्हे की मौत से मचा हड़कंप, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ खुलासा

शादी के अगले ही दिन हुई मौत ने पूरे गांव में सनसनी फैला दी थी. लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सभी कयास और अफवाहों पर विराम लग गया.

जौनपुर: सुहागरात के अगले दिन 75 वर्षीय दूल्हे की मौत से मचा हड़कंप, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ खुलासा

यूपी के जौनपुर में  75 वर्षीय बुजुर्ग दूल्हे की शादी खूब चर्चा का विषय बनी थी. लेकिन अगले ही दिन बुजुर्ग दूल्हे की मौत ने पूरे गांव में सनसनी फैला दी. इसके बाद गांव में तरह-तरह के कयास और अफवाहों का दौर शुरू हो गया था. हालांकि, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद सारी तस्वीर साफ हो गई है. 

क्या है पूरा मामला

मामला जौनपुर के गौरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के कुछमुछ गांव का है. गांव के संगरू राम ने बीते सोमवार को जलालपुर की 35 वर्षीय महिला मनभावती से कोर्ट मैरिज कर मंदिर में सात फेरे लिए थे. पहली पत्नी की मौत के बाद संतानहीन संगरू राम खेती-बारी करके जीवन बिता रहे थे. शादी की रात दोनों देर तक बातें करते रहे, लेकिन सुबह अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने साफ की तस्वीर

शादी के अगले ही दिन हुई मौत ने पूरे गांव में सनसनी फैला दी थी. लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सभी कयास और अफवाहों पर विराम लग गया. रिपोर्ट में साफ हुआ कि उनकी मौत शॉक कोमा के कारण हुई, यानी यह पूरी तरह प्राकृतिक मृत्यु थी. परिजनों ने मौत को रहस्यमय मानते हुए पुलिस से पोस्टमार्टम की मांग की थी. थानाध्यक्ष गौराबादशाहपुर ने बताया कि रिपोर्ट में मृत्यु स्वाभाविक पाई गई है.

