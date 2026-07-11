IPS अंजलि विश्वकर्मा: अपराधियों के लिए बनीं 'काल', 48 लाख का पैकेज छोड़ चुनी UPSC, स्कूल फ्रेंड से की लव मैरिज

- IPS अंजलि विश्वकर्मा ने कानपुर में बच्चियों के अश्लील वीडियो बनाकर गूगल ड्राइव पर डालने वाले को गिरफ्तार किया
- उन्होंने छह देशों में नौकरी और ₹48 लाख सालाना पैकेज छोड़कर यूपीएससी की तैयारी कर 2021 बैच की आईपीएस बनीं
- अंजलि विश्वकर्मा ने यूपीएससी तैयारी अपने स्कूल फ्रेंड उदित पुष्कर के साथ की, दोनों ने बाद में लव मैरिज की
IPS अंजलि विश्वकर्मा उत्तर प्रदेश में डिजिटल अपराधियों के लिए काल बनी हुई हैं. यूपी के कानपुर में एडीसीपी (साइबर क्राइम) के पद पर तैनात अंजलि विश्वकर्मा ने हाल ही में बच्चियों के अश्लील वीडियो बनाकर गूगल ड्राइव पर अपलोड करने वाले आरोपी को धर दबोचा है.
उत्तर प्रदेश पुलिस के 2021 बैच की इस 'लेडी सिंघम' की पुलिसिंग जितनी शानदार है, उतनी ही दिलचस्प उनकी यूपीएससी की यात्रा और लव स्टोरी भी है. उन्होंने छह देशों में नौकरी और फिर ₹48 लाख का सालाना पैकेज छोड़कर यूपीएससी क्रैक किया. खास बात यह है कि अपने स्कूल फ्रेंड के साथ तैयारी कर यूपीएससी पास करने के बाद, दोनों ने लव मैरिज कर ली.
देहरादून की रहने वाली हैं अंजलि विश्वकर्मा
उत्तर प्रदेश की तेज-तर्रार आईपीएस अधिकारी अंजलि विश्वकर्मा आज भले ही खाकी वर्दी में अपराधियों के छक्के छुड़ा रही हों, लेकिन वे कभी दुनिया की दिग्गज मल्टीनेशनल कंपनियों की स्टार कर्मचारी हुआ करती थीं. 11 जनवरी 1993 को उत्तराखंड के देहरादून में अरुण कुमार के घर जन्मीं अंजलि बचपन से ही मेधावी थीं. वर्ष 2011 में उन्होंने कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी स्कूल से 12वीं की परीक्षा में 97.7% अंक प्राप्त कर राज्य में टॉप किया था.
₹48 लाख का पैकेज और 6 देशों की नौकरी छोड़कर चुनी 'सेवा की राह'
अंजलि विश्वकर्मा ने जेईई क्रैक कर आईआईटी कानपुर से नेविगेशन इंजीनियरिंग में बी.टेक किया. पढ़ाई पूरी होते ही उन्हें एक विदेशी ऑयल कंपनी में लगभग ₹48 लाख सालाना पैकेज पर नौकरी मिल गई. काम के सिलसिले में उन्होंने मेक्सिको, नॉर्वे, यूके, मलेशिया, सिंगापुर और अबू धाबी जैसे 6 देशों में अपनी सेवाएं दीं. सुख-सुविधाओं और लाखों के पैकेज वाली जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन न्यूजीलैंड में नौकरी के दौरान उनके मन में स्वदेश लौटने और समाज के लिए कुछ बड़ा करने की इच्छा जागी.
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दोस्त के साथ की तैयारी और दूसरे प्रयास में बनीं IPS
देश लौटने के बाद उन्होंने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की. इस सफर में उनके आईआईटी कानपुर के दोस्त उदित पुष्कर (सहारनपुर निवासी) का बड़ा योगदान रहा, जिन्होंने उन्हें UPSC के लिए प्रेरित किया. वर्ष 2018 में वे नौकरी छोड़कर भारत लौट आईं. पहले प्रयास में सफलता नहीं मिली, लेकिन हार न मानते हुए उन्होंने 2020 की यूपीएससी परीक्षा में शानदार सफलता हासिल की और 2021 बैच की यूपी कैडर की IPS अधिकारी बनीं.
कानपुर में बनीं 'लेडी सिंघम': रील से रेस्क्यू तक, हर केस में दिखाई तेजी
अंजलि विश्वकर्मा ने यूपी कैडर जॉइन करने के बाद झांसी में अपनी पहली पोस्टिंग के दौरान एक 15 साल की लापता बच्ची को इंस्टाग्राम रील में दिखे एक दरवाजे के छोटे से नंबर के आधार पर पिंपरी महाराष्ट्र से सकुशल रेस्क्यू कर अपनी जांच क्षमता का लोहा मनवाया था.
इसके बाद कानपुर के अलग-अलग सर्किलों में तैनाती के दौरान उन्होंने इमरान हत्याकांड में क्राइम सीन पर मिले 'नाइट्राबेट' दवा के रैपर के जरिए कातिलों तक पहुंच बनाई. एंटी-रोमियो अभियान के तहत खुद सिविल ड्रेस में स्कूलों के बाहर रहकर मनचलों को सलाखों के पीछे भेजा. वहीं, चाइल्ड ट्रैफिकिंग गैंग का पर्दाफाश करते हुए ₹30,000 से ₹50,000 में बच्चे बेचने वाले गिरोह और अंकित आनंद जैसे खरीदारों को जेल भेजा.
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ऑक्सीजन थेरेपी के नाम पर ₹2.5 करोड़ की ठगी करने वाले गिरोह की रीढ़ तोड़ी.
जुलाई 2026 में कानपुर में एडीसीपी (साइबर क्राइम) के पद पर तैनात अंजलि विश्वकर्मा ने अपनी तकनीकी विशेषज्ञता का इस्तेमाल करते हुए चमनगंज के उस 26 वर्षीय सिरफिरे को सलाखों के पीछे धकेला, जो अपनी ही चचेरी बहनों और पड़ोस की बच्चियों के वीडियो गूगल ड्राइव में छिपाकर रख रहा था.
अंजलि विश्वकर्मा ने न केवल 15 अश्लील वीडियो बरामद कर आरोपी को पकड़ा, बल्कि कानून और नैतिकता का पालन करते हुए मासूमों की पहचान उजागर नहीं होने दी, ताकि वे सामाजिक लोकलाज से बच सकें.
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अंजलि विश्वकर्मा का परिवार
अंजलि विश्वकर्मा के पिता अरुण कुमार ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में इंजीनियर रहे हैं और माता नीलम विश्वकर्मा गृहणी हैं. उनकी एक छोटी बहन है. उनके नाना बी.एल. विश्वकर्मा पीसीएस (PCS) अफसर रह चुके हैं.
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