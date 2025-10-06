साहब, बीवी रात में नागिन बनकर डराती है! शिकायत सुनकर डीएम भी रह गए दंग

आपने एकता कपूर का टीवी शो 'नाग‍िन' तो देखा ही होगा जिसमें लीड एक्‍ट्रेस रात 12 बजते ही नागिन बन जाती थी. इस डेली सोप जैसी घटना उत्तर प्रदेश के सीतापुर में हुई है, अगर हम आपको यह बताएं तो, शायद आप भी इस पर यकीन न करें. लेकिन यूपी के सीतापुर में पिछले दिनों एक ऐसा ही अजब-गजब नजारा देखने को मिला. यहां पर समाधान दिवस का माहौल उस वक्त थोड़ा सा फिल्मी हो गया जब एक व्‍यक्ति ऐसी ही एक शिकायत लेकर डीएम के पास पहुंचा. लोग डीएम के पास बिजली, सड़क और राशन की शिकायतें लेकर पहुंच रहे थे लेकिन एक शख्‍स था जिसकी शिकायत थोड़ी सी अजीब थी.

'मुझे, डसने दौड़ती है पत्नी'

यहां के महमूदाबाद के लोधासा गांव के मेराज अपनी फरियाद लेकर पहुंचे. बाकी लोगों से अलग मेराज का मामला कुछ 'अलौकिक' निकला. उन्होंने डीएम से कहा, 'साहब, मेरी बीवी नसीमुन रात में नागिन बन जाती है... और मुझे डसने दौड़ती है.' डीएम समेत पूरा ऑफिस कुछ पल के लिए सन्न रह गया. उन्‍हें एक सेकेंड को लगा कि जैसे किसी टीवी सीरियल का सीन सामने आ गया हो. मेराज ने बताया कि उनकी पत्नी कई बार जान से मारने की कोशिश कर चुकी है. लेकिन हर बार उनकी आंख खुल जाने की वजह से हमला अधूरा रह जाता है.

डीएम से लगाई जान बचाने की फरियाद

डीएम ने दिए जांच के आदेश

उनका कहना था, 'पत्‍नी उन्‍हें मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही है. मेरी पत्नी कभी भी सोते समय मुझे जान से मार सकती है. जिलाधिकारी ने एसडीएम को आदेश दिया और पुलिस से जांच करने के लिए कहा गया पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जहां शुरू कर दी गई. मेराज के मुताबिक एक बार पत्‍नी उसको काट भी चुकी है. नागिन बनकर रात में दौड़ कर काटने का प्रयास करती है. इसको लेकर पीड़ित मेराज के द्वारा जिलाधिकारी को एप्लीकेशन भी दी गई.