विज्ञापन
विशेष लिंक

बैरियर तोड़ आगे निकले BJP विधायक, फिर समर्थकों ने टोलकर्मियों को जमकर पीटा

टोल कर्मचारियों का कहना है कि यह पहला मौका नहीं है, विधायक के समर्थक अक्सर टोल पर दबाव बनाते हैं और बदसलूकी करते हैं.

Read Time: 2 mins
Share
बैरियर तोड़ आगे निकले BJP विधायक, फिर समर्थकों ने टोलकर्मियों को जमकर पीटा
बाराबंकी में टोलकर्मियों से मारपीट.
  • बाराबंकी के हैदरगढ़ क्षेत्र में बीजेपी विधायक दिनेश रावत के काफिले पर टोल बैरियर तोड़ने और मारपीट का आरोप लगा.
  • घटना शनिवार को लखनऊ सुल्तानपुर हाईवे के बारा टोल प्लाज़ा पर हुई, जिसे सीसीटीवी में रिकॉर्ड किया गया.
  • विधायक की गाड़ी टोल बैरियर तोड़कर आगे बढ़ी, पीछे आए समर्थकों ने टोलकर्मियों की पिटाई की.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
बाराबंकी:

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक चौंकाने वाली घटना देखने को मिली. हैदरगढ़ से बीजेपी विधायक दिनेश रावत के काफिले पर टोल बैरियर तोड़ने और उनके समर्थकों पर टोलकर्मियों से मारपीट (Barabanki Toll Plaza Clash) करने का आरोप लगा है. ये घटना शनिवार दोपहर करीब ढाई बजे हैदरगढ़ क्षेत्र के लखनऊ सुल्तानपुर हाईवे स्थित बारा टोल प्लाज़ा पर हुई. ये पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया. आरोप है कि विधायक की गाड़ी बैरियर तोड़कर आगे बढ़ी और पीछे से आ रहे समर्थक टोलकर्मियों पर टूट पड़े. टोल स्टाफ ने पुलिस को तहरीर दी है, वहीं विधायक ने आरोपों से इंकार किया है.

ये भी पढ़ें- बेगूसराय में वामपंथ का गढ़ कैसे हुआ कमजोर? 'पूरब के लेनिनग्राद' से कम्युनिस्टों के पतन की कहानी

Latest and Breaking News on NDTV

टोल प्लाज़ा पर मची अफरा-तफरी

बीजेपी विधायक दिनेश रावत का काफिला लखनऊ से हैदरगढ़ लौट रहा था, तभी बारा टोल प्लाज़ा पर अचानक अफरा-तफरी मच गई. काफिले में शामिल छह लग्जरी गाड़ियों में से सबसे आगे चल रही विधायक की गाड़ी टोल बैरियर तोड़कर निकल गई. पीछे से आ रहे समर्थक बूम बैरियर खुलने में मामूली देरी पर भड़क उठे और टोलकर्मियों राम सिंह, अखिलेश वर्मा और बृजेश यादव की पिटाई कर दी. बीच-बचाव करने आए अन्य कर्मचारियों से भी अभद्रता की गई. कर्मचारियों का कहना है कि यह पहला मौका नहीं है, विधायक के समर्थक अक्सर टोल पर दबाव बनाते हैं और बदसलूकी करते हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

टोल स्टाफ और विधायक समर्थकों में मारपीट

घटना के बाद टोल प्लाज़ा प्रबंधक जगभान सिंह ने हैदरगढ़ कोतवाली को पूरे मामले की जानकारी दी. पीड़ित टोलकर्मियों ने लिखित तहरीर देकर छह गाड़ियों के नंबर भी दर्ज कराए हैं. हालांकि प्रभारी निरीक्षक अभिमन्यु मल्ल ने अभी तक किसी आधिकारिक शिकायत की पुष्टि नहीं की है. वहीं, विधायक दिनेश रावत का कहना है कि वह आगे निकल चुके थे, पीछे समर्थकों और टोल स्टाफ में कहासुनी जरूर हुई लेकिन मारपीट नहीं हुई. उल्टा विधायक ने टोल कर्मचारियों पर अभद्रता का आरोप लगाया. फिलहाल मामला जांच में है, लेकिन टोल पर नियमों की अनदेखी और सरकारी संपत्ति को नुकसान ने इस घटना को राजनीतिक रंग दे दिया है.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
UP News, Barabanki News, Barabanki Toll Plaza, Toll Plaza, BJP MLA Clash On Toll Plaza
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com