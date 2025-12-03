नोएडा के गेस्ट हाउस में बुलाया और... रेप केस में IIT प्रोफेसर को 10 साल की सजा

गौतमबुद्ध नगर की एक अदालत ने दुष्कर्म के मामले में आईआईटी के एक प्रोफेसर को 10 साल की सजा सुनाई है. उसने महिला को नोएडा के एक गेस्टहाउस में उसे दुष्कर्म का शिकार बनाया था. गौतमबुद्ध नगर जिले के अपर सेशन जज और फास्ट ट्रैक कोर्ट ने रेप मामले में आईआईटी जोधपुर के सहायक प्रोफेसर डॉ. विवेक विजयवर्गी को दोषी पाया. उसे 10 साल की सजा सुनाई. अदालत ने विवेक पर 20 हजार का जुर्माना भी लगाया. पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के ऑफिस ने बताया कि यह मामला जून 2019 का है.

बताया जाता है कि दोनों की बीच 20-25 साल पुरानी पहचान थी. पीड़ित छात्रा मैथ्स से एमएससी थी. पुलिस का कहना है कि प्रोफेसर विवेक विजयवर्गीय राजस्थान के कोटा का निवासी है. वो आईआईटी जोधपुर में सहायक प्रोफेसर के पद पर तैनात था. पीड़िता विवेक विजयवर्गीय को 2000 से जानती थी.पीड़िता ने 2011 में सहायक प्रोफेसर के साथ IIT में 3 महीने तक काम किया था.

विवेक ने पांच जून 2019 की शाम को कॉल कर कहा कि वो नोएडा आया हुआ है और उसे नौकरी पर बात करने को ऑफिस मिलने के लिए बुलाया.

विवेक ने उसे नौकरी का झांसा देकर नोएडा के एक गेस्टहाउस में उसका रेप किया. शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और 25 सितंबर 2019 को चार्जशीट दाखिल की थी.