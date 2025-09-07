मैंने बेटी को मार दिया... थाने पहुंचे हत्यारे बाप के कबूलनामे से हैरान रह गए पुलिसवाले

मैंने बेटी को मार दिया है... उत्तर प्रदेश के मुजफ्फर नगर में थाने पहुंचे शख्स के कबूलनामे से पुलिसवाले भी हैरान गए. कलयुगी पिता ने हॉरर किलिंग करते हुए अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतार दिया. हत्या के बाद आरोपी ने खुद थाने पहुंचकर सरेंडर करते हुए अपना जुल्म कबूला. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है.

मामला मुजफ्फरनगर के खालापार थाना क्षेत्र स्थित किदवई नगर मोहल्ले का है. गयूर नाम के एक व्यक्ति ने अपनी 19 साल की बेटी आरजू की चारपाई पर सोते समय गला घोटकर हत्या कर दी. घटना को अंजाम देकर हत्यारा पिता खुद थाने पहुंच गया और अपना जुर्म कबूल करते हुए पूरा किस्सा विस्तार से पुलिस को सुनाया.

पुलिस के मुताबिक हत्यारे पिता ने बताया कि उसने अपनी बेटी आरजू का रिश्ता देवबंद तय किया था. बेटी निकाह के लिए तैयार नहीं थी. उसे शक था कि बेटी का किसी युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है. इसी को लेकर उसने अपनी बेटी की गला घोंटकर हत्या कर दी.

बेटी को मारने के बाद वह सीधे पुलिस थाने पहुंच गया. उसने वहां अपना जुर्म कबूल कर लिया. हत्या की वजह जानकर पुलिस भी हैरान रह गई. बस एक शक पर गयूर ने बेटी को मार डाला. गयूर को गिरफ्तार कर पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है.

(इनपुट्सः लक्ष्मी सिंह)