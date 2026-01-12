विज्ञापन
प्रेमी संग फरार हो गयी पत्नी, थाने में आकर पति ने मार दी गोली, हरदोई में प्रेम प्रसंग का खौफनाक अंत

वारदात के तुरंत बाद पुलिसकर्मियों ने मौके से भाग रहे अनूप और उसके एक साथी को घेराबंदी कर पकड़ लिया. पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त हथियार भी बरामद कर लिया है.

  • उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के पाली थाना परिसर में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी
  • आरोपी अनूप की पत्नी सोनी पांच दिन पहले अपने प्रेमी के साथ घर से जेवर और नकद लेकर चली गई थी
  • पुलिस ने सोनी को अदालत में पेश करने के दौरान महिला सिपाही के साथ थाना परिसर के भोजनालय में रखा था
हरदोई:

उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में एक व्यक्ति ने पाली थाना परिसर के अंदर अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी. इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार करके एक महिला आरक्षी समेत दो पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है. पुलिस सूत्रों ने यहां बताया कि पाली थाना क्षेत्र के रमापुर अटरिया निवासी अनूप की 35 वर्षीय पत्नी सोनी पांच दिन पहले अपने प्रेमी के साथ घर से चली गई थी. इस मामले में अनूप ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी, जिसमें उसने आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी घर से जेवर और 35 हजार नकद लेकर गयी है.

उन्होंने बताया कि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए रविवार को उसका पता लगाया और सोमवार को सोनी को अदालत में पेश करने और अन्य कानूनी औपचारिकताओं की प्रक्रिया चल रही थी. इसी बीच, एक महिला सिपाही सोनी को थाना परिसर में स्थित भोजनालय में खाना खिलाने के लिये ले जा रही थी, तभी वहां घात लगाकर बैठे उसके पति अनूप ने पीछे से हमला कर दिया और अपनी पत्नी को गोली मार दी.

पुलिस ने बरामद कर लिया हथियार

सूत्रों ने बताया कि गोली लगते ही सोनी लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ी. गोली चलने की आवाज से पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया. आनन-फानन में घायल महिला को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. सूत्रों ने बताया कि वारदात के तुरंत बाद सतर्क पुलिसकर्मियों ने मौके से भाग रहे अनूप और उसके एक साथी को घेराबंदी कर पकड़ लिया. पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त हथियार भी बरामद कर लिया है.

सुरक्षा चूक पर उठे सवाल

सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा, अपर पुलिस अधीक्षक एम.पी. सिंह, पुलिस क्षेत्राधिकारी आलोक राजनरायन तथा कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मामले के विवेचक और महिला आरक्षी को निलंबित कर दिया गया है. कोई अन्य भी दोषी पाया गया तो उसके विरुद्ध भी कार्यवाही की जाएगी. थाना परिसर के भीतर सुरक्षा में हुई चूक की भी जांच की जा रही है.

