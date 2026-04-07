VIDEO: तू-तू, मैं-मैं के बाद दंबग महिलाओं ने बुजुर्ग अम्मा से की बदसलूकी, CCTV वीडियो हो रहा वायरल  

Hapur Crime News: उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में महिलाओं में कहासुनी के बाद विवाद हो गया. इसके बाद दो महिलाओं ने बुजर्ग महिला के साथ मारपीट कर दी. यह घ्टना दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई. जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है. पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.



जानकारी के अनुसार, यह पूरा मामला हापुड़ के नगर कोतवाली क्षेत्र की साधना मार्केट का है, जहां महिलाएं आपस में भिड़ गईं. बताया गया कि बाजार में दो कॉस्मेटिक की दुकानें आमने-सामने हैं. जिन पर महिलाएं बैठती हैं. दोनों दुकानों की महिलाओं में ग्राहकों को लेकर आए दिन विवाद होता रहता है. सोमवार 6 मार्च को कमेंटबाजी को लेकर लेकर फिर विवाद हो गया. जो देखते ही देखते बढ़ गया और दोनों महिलाओं ने बुजुर्ग के साथ मारपीट कर दी.

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सीसीटीवी हो रहा वायरल

आरोप है कि महिलाओं ने बुजुर्ग महिला को सरेआम थप्पड़ मारते हुए पीटा. इस दौरान आसपास मौजूद कुछ लोगों ने बीच-बचाव करने का प्रयास किया, जबकि अन्य तमाशबीन बने रहे. यह पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. बुजुर्ग महिला ने घटना को लेकर थाने में शिकायत दर्ज कराई है.

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पुलिस ने शुरू की जांच

नगर कोतवाली थानाध्यक्ष विनोद पांडेय ने बताया कि महिलाओं के बीच एक-दूसरे पर कमेंटबाजी को लेकर विवाद हुआ था. घटना का सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर जांच की जा रही है. जांच में जो भी सामने आएगा, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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