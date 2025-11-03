विज्ञापन
बारातियों को शौचालय का इस्तेमाल करने से रोका तो दूल्हे ने चाकू से किया हमला, सुहागरात से पहले पहुंचा हवालात

पीड़ित सतेंद्र ने बताया कि बारातियों को अपना शौचालय इस्तेमाल करने से मना कर दिया.उन्होंने इसकी जानकारी दूल्हे को दी. नाराज दूल्हा अपने साथियों के साथ असलहे लेकर पहुंचा और उनके पेट में चाकू मार दिया.पढ़िए इसरायल खान की रिपोर्ट.

बारातियों को शौचालय का इस्तेमाल करने से रोका तो दूल्हे ने चाकू से किया हमला, सुहागरात से पहले पहुंचा हवालात
कन्नौज:

उत्तर प्रदेश के कन्नौज में पड़ोस में आए बारातियों को शौचालय का इस्तेमाल करने से रोकना अधेड़ को भारी पड़ गया. रोके जाने से नाराज दूल्हे ने अपने साथियों के साथ मिलकर अधेड़ के चाकू से हमला कर दिया. इसके बाद वह घटनास्थल से फरार हो गया. हालांकि ग्रामीणों ने दूल्हे को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. पीड़ित पक्ष ने पुलिस से शिकायत कर इस मामले में कार्रवाई करने की मांग की है.

कहां और कब की है घटना

शौचालय जाने से रोके जाने पर चाकू से हमले का यह मामला कन्नौज के छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के कुंवरपुर बनवारी गांव का है. यहां के राममोहन कश्यप कि बेटी की बारात रविवार को फर्रुखाबाद से आई थी.सोमवार सुबह विदाई के वक्त बारात में आई महिलाएं और पुरुष पड़ोस के सतेंद्र दीक्षित के घर में शौच करने चले गए. सुबह जब सतेंद्र शौचालय जाने लगे तो अंदर से दरवाजा बंद था. काफी देर खटखटाने के बाद उसमें से बारात में आए आदमी निकला.

सतेंद्र ने बताया कि बारातियों को अपना शौचालय इस्तेमाल करने से मना कर दिया. बारातियों ने इसकी जानकारी दूल्हे को दी. आरोप है कि शौचालय का इस्तेमाल मना करने से नाराज दूल्हा अपने साथियों के साथ असलहे लेकर पहुंचा और सतेंद्र के पेट में चाकू मार दिया. इससे सतेंद्र खून से लथपथ हो गए. वो मदद के लिए चिल्लाने लगे. इसके बाद दूल्हा खुशीराम वहां से भागने लगा. ग्रामीणो ने उसे पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया.पुलिस की मौजूदगी में कुछ रस्मे भी पूरी कराई गईं. फिलहाल पीड़ित ने पुलिस को कार्रवाई के लिए तहरीर दी है. उसके बाद दोनों पक्षो में लिखित समझौते की बात भी सामने आ रही है.

वहीं सतेंद्र के भाई जीतेंद्र कुमार दीक्षित ने बताया कि यह घटना सोमवार सुबह करीब सवा छह बजे की है. उन्होंने बताया कि जब  अपने भाई को बचाने गए तो दूल्हे और उसके साथियों ने उन पर तमंचे से हमला किया.उन्होंने बताया कि घटना के बाद दूल्हा अपने साथियों के साथ बोलेरो गाड़ी से भागने लगा. लेकिन हम लोगों ने उसे पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया.

घायल ने कोतवाली पहुंच हमलावरों के खिलाफ तहरीर दे मुकदमा दर्ज करने की गुहार लगाई है.पुलिस ने घायल को इलाज के लिए भेज कार्रवाई शुरू कर दी है. 

UP News, Kannauj News, Crime News
