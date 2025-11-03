घुड़चढ़ी के दौरान भिड़े दो समुदायों के युवक, कई बाराती घायल, गांव में पसरा तनाव, पुलिस तैनात

यूपी के सहारनपुर में थाना नागल इलाके के गांव बोहढूपुर में उस वक्त अफरातफरी मच गई, जब घुड़चढ़ी के दौरान दो पक्ष आमने सामने आ गए. समुदाय विशेष के लोगों ने न सिर्फ घुड़चढ़ी रुकवा दी बल्कि विरोध करने पर मारपीट कर दी. देखते ही देखते दोनों पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया. दोनों समुदायों के युवकों के बीच मारपीट में कई युवक घायल हो गए.मारपीट की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया. देर रात सीओ देवबंद और थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में किया. पुलिस ने मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

कैसे हुई घटना

आपको बता दें कि राजेश सैनी के बेटे नितिन सैनी की बारात जानी थी. रविवार की देर शाम घुड़चढ़ी का जुलूस चल रहा था. रात करीब साढ़े नौ बजे जैसे ही डीजे पर नाचते हुए घुड़चढ़ी शमशाद के घर के पास पहुंची, तो वहां खड़े कुछ युवकों ने घुड़चढ़ी रुकवा दी. आरोप है कि एक दर्जन से अधिक लोगों ने घुड़चढ़ी में नाच रहे युवकों पर हमला कर दिया. अचानक हुए हमले से घुड़चढ़ी में शामिल युवकों में भगदड़ मच गई और वे भागने लगे.

बताया जा रहा है कि हमलावर धारदार हथियारों से लैस थे. उन्होंने हवा में फायरिंग भी की. घुड़चढ़ी के दौरान मारपीट की खबर से पुलिस में हड़कंप मच गया. थाना प्रभारी राजकुमार चौहान पुलिस बल के साथ गांव पहुंचे और घटना की जानकारी अधिकारियों को दी. सीओ देवबंद और कई थानों की फोर्स रात में ही मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में किया.एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि ग्राम बोहढूपुर निवासी राजेश सैनी ने दस नामजद और एक अज्ञात के खिलाफ तहरीर दी.

क्या है आरोप-प्रत्यारोप

पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है. घायल युवक निखिल को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है. जबकि अन्य घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई. घटना के बाद गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है. उधर, दूसरे पक्ष के लोगों का कहना है कि उनसे डीजे की आवाज कम करने को कहा गया था. जिस पर गाली-गलौज हुई और फिर मारपीट हो गई.

