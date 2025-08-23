विज्ञापन
पापा ने मम्मी को जिंदा जला दिया... बेटे ने खोल दी पोल, ग्रेटर नोएडा में दहेज के लिए पत्नी की खौफनाक हत्या

Greater Noida Dowry Case: निक्की से साथ उसके घर में हो रही मारपीट और जिंदा जलाने का वीडियो भी सामने आया है. जिसमें उसके साथ हो रही बर्बरता स्पष्ट तौर पर देखी जा सकती है.

पापा ने मम्मी को जिंदा जला दिया... बेटे ने खोल दी पोल, ग्रेटर नोएडा में दहेज के लिए पत्नी की खौफनाक हत्या
पति विपिन के साथ निक्की की फाइल फोटो और मां की हत्या के बाद मौसी के साथ खड़ा निक्की का बेटा.

Nikki Murder Case Greater Noida: यूपी के ग्रेटर नोएडा से दहेज के कारण पत्नी को जिंदा जलाकर मारने की दिल दहलाने वाली कहानी सामने आई है. घटना सिरसा गांव की है. जहां कथित तौर पर दहेज की मांग पूरी न होने पर एक विवाहिता को बेरहमी से मारकर आग के हवाले कर दिया गया. मृतका की पहचान निक्की के रूप में हुई है, जिसकी शादी दिसंबर 2016 में विपिन से हुई थी. निक्की से साथ उसके घर में हो रही मारपीट और जिंदा जलाने का वीडियो भी सामने आया है. जिसमें उसके साथ हो रही बर्बरता स्पष्ट तौर पर देखी जा सकती है. महिला की खौफनाक हत्या के मामले में दिल दहलाने वाला पहलू तक सामने आया, जब उसके मासूम बेटे ने कहा- पापा ने मां को लाइटर से जला डाला.

निक्की के साथ ससुराल में किस कदर से हुई पिटाई. देखें वीडियो

शादी में स्कॉर्पियो, काफी सामान देने के बाद भी मांग रहे थे 35 लाख रुपए

परिजनों का आरोप है कि निक्की के ससुराल वाले लगातार 35 लाख रुपये की मांग कर रहे थे. शादी में स्कॉर्पियो गाड़ी और काफी सामान देने के बाद भी उन लोगों का लालच खत्म नहीं हुआ था. मृतका की बहन कंचन ने बहन की मौत से जुड़ी कहानी बताई है. उसके मुताबिक 21 अगस्त को निक्की के पति विपिन और उसके परिवारवालों ने उसके साथ बुरी तरह मारपीट की.

इसके बाद निक्की को ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग के हवाले कर दिया गया. पड़ोसियों की मदद से उसे पहले फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया, फिर वहां से दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया. लेकिन, रास्ते में ही निक्की ने दम तोड़ दिया.

निक्की के छोटे बेटे ने कहा- पापा ने मम्मी को लाइटर से जलाकर मारा

इस पूरे मामले में सबसे दिल दहला देने वाला पहलू तब सामने आया जब निक्की के छोटे बेटे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया है, जिसमें वह साफ कहता है, “पापा ने मम्मी को लाइटर से जलाकर मारा.” यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है.

निक्की की बहन कंचन.

निक्की और उसकी बहन कंचन की शादी एक ही परिवार में हुई थी

निक्की की बहन कंचन ने बताया कि उनकी और निक्की दोनों की शादी एक ही परिवार में हुई थी. कंचन की शादी रोहित से और निक्की की शादी विपिन से हुई थी. परिजनों का कहना है कि दोनों बहनों को शादी के बाद से ही ससुराल में लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था. कई बार पंचायत के जरिए समझौते की कोशिश की गई, लेकिन ससुरालवाले नहीं माने.

पति, जेठ, सास-ससुर पर केस दर्ज

पुलिस ने इस मामले में तेजी से कार्रवाई की है. कासना थाने में मृतका की बहन की तहरीर पर पति विपिन, जेठ रोहित, सास दया, और ससुर सतवीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. घटना के बाद निक्की को न्याय दिलाने की मांग पर कासना थाने पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई. जो हाथों में जस्टिस फॉर निक्की बहन की तख्तियां लिए नजर आए.


महिला का पति विपिन हिरासत में

ग्रेटर नोएडा के एडीसीपी सुधीर कुमार ने बताया कि महिला की मौत की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया. पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने अंतिम संस्कार किया. फिलहाल आरोपी पति विपिन को हिरासत में ले लिया गया है और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई हैं. जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

