गोरखपुर NEET छात्र की हत्या मामले में नया मोड़, परिवार ने NDTV से कहा- गोली ना लगने की पुलिस की बात झूठी

- गोरखपुर में 19 वर्षीय नीट की तैयारी कर रहे छात्र दीपक गुप्ता की हत्या की वजह सिर पर चोट बताई गई है
- पुलिस ने दावा किया है कि दीपक की मौत गोली लगने से नहीं बल्कि सिर पर लगी चोट से हुई है
- दीपक के परिवार ने पुलिस के दावे को खारिज करते हुए कहा कि उनकी मौत गोली लगने से हुई है
गौरखपुर में पशु तस्करों के हमले में मारे गए 19 साल के नीट की तैयारी कर रहे छात्र दीपक गुप्ता की हत्या की गुत्थी उलझती हुई नजर आ रही है. दरअसल, पुलिस ने दावा किया है कि दीपक की मौत गोली लगने से नहीं हुई है बल्कि उसकी मौत सिर पर चोट लगने से हुई है. हालांकि, एनडीटीवी की टीम से बात करते हुए दीपक के परिवार ने पुलिस के इस दावे को गलत बताया है और कहा है कि गोली लगने से ही दीपक की मौत हुई है.
एनडीटीवी की टीम ने गोरखपुर में उस जगह जाकर हालात का जायजा लिया, जहां सुबह पुलिस और प्रदर्शनकारियों में भिड़ंत हुई थी. मौके पर जिले के सभी बड़े अधिकारी मौजूद दिखे. पिपराइच के जंगल धूषण चौराहे पर पुलिस के साथ साथ पीएसी की भी तैनाती की गई है.
गोरखपुर के एसएसपी राज कारण नैयर ने एनडीटीवी से बात करते हुए बताया कि दीपक को सिर पर चोट लगी है. इसकी पुष्टि मेडिकल रिपोर्ट में हुई है. उन्होंने पकड़े गए पशु तस्कर के बारे में कोई जानकारी देने से इंकार करते हुए कहा कि आरोपियों की गिरफ़्तारी के लिए पांच टीमें लगातार गश्त कर जांच कर रही हैं.
दीपक गुप्ता के परिवार का दावा है कि पशु तस्करों ने उसे मुंह में गोली मारी है. दीपक की मां सीमा गुप्ता और चाचा विजेंद्र गुप्ता ने भी एनडीटीवी से बात की. दीपक की मां का कहना है कि वो प्रशासन की कार्रवाई से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं. उन्होंने दावा किया कि गोली ना लगने की पुलिस की बात झूठी है.
दीपक गुप्ता के चाचा विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि वो कल रात दीपक के साथ थे. सो गाड़ियों से आए पशु तस्करों ने शोर करने पर उनके ऊपर पिस्टल सटा दी. वो भागकर नहर की तरफ चले गए. उनकी एक गाड़ी कीचड़ में फंस गई तो इसके बाद वो दीपक को लेकर दूसरी गाड़ी से भाग गए. लगभग दो घंटे बाद घटनास्थल से करीब 7 किलोमीटर दूर उसका शव बरामद हुआ.
विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि उन्होंने प्रशासन के सामने कुछ मांगें रखी हैं. इसमें परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, एक करोड़ रुपए का मुआवजा और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग शामिल है. वहीं दीपक की मां और अन्य परिजनों ने पिपराइच थाने के पुलिसकर्मियों पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए उन पर कार्रवाई की मांग की है.
पिपराइच थाना के स्टाफ को किया गया निलंबित
छात्र की हत्या के बाद क् बीद एसएसपी ने कार्रवाई करते हुए पिपराइच थाना क्षेत्र स्थित चौकी जंगल धूषण के प्रभारी और नियुक्त स्टाफ को अपने काम में लापरवाही दिखाने के चलते ततकाल रूप से निलंबित कर दिया है. इनके खिलाफ विभागीय जांच के भी आदेश दिए गए हैं.
एडीजी लॉ एंड आर्डर अमिताभ यश गोरखपुर पहुंचे
गोरखपुर में गो तस्करों के युवक की बेरहमी से की गई हत्या के बाद एडीजी लॉ एंड आर्डर अमिताभ यश गोरखपुर पहुंचे. एसटीएफ की गोरखपुर यूनिट के साथ गोरखपुर पुलिस की पांच टीम लगाई गई हैं. घटना को अंजाम देने वाले गोकशी गैंग के बदमाशों की धड़पकड़ भी तेज कर दी गई है.
