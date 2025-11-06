जिस मकबरे को लेकर हुआ था विवाद, वहां मनाई गई देव दीपावली तो हो गई पुलिस से झड़प

यूपी के फतेहपुर जिले के आबूनगर रेडईया मोहल्ले में आज विवादित स्थल पर देव दीपावली की पूजा करने के लिए पहुंची महिलाओं को पुलिस फोर्स ने रोका तो महिलाओं की पुलिस फोर्स से झड़प हो गई. महिलाओं ने पुलिस फोर्स पर आरोप लगाया कि महिलाओं के साथ पुलिस फोर्स ने मारपीट की है. वहीं पुलिस ने कहा कि महिलाएं बैरिकेटिंग के आगे बढ़कर विवादित स्थल पहुंच रही थीं मगर उन्हें आगे नहीं जाने दिया. इन लोगों ने गली में ही पूजा की है. जबकि महिलाओं से झड़प का वीडियो कैमरे में कैद हुआ है.

मकबरे की सुरक्षा बढ़ी

इस विवाद के बाद पुलिस फोर्स ने विवादित स्थल को लोहे के वायर से चारों ओर बैरिकेटिंग कर दी है. किसी को भी मकबरे में जाने की अनुमति नहीं है. 150 पुलिस कर्मी और PAC फोर्स इसकी निगरानी कर रहे हैं. महिलाओं ने बताया कि वह लोग रेडईया मोहल्ले की रहने वाली हैं. सभी महिलाएं घर के बाहर देव दीपावली मानने के लिए एकत्र होकर गंगा की ओर मुंह करके पूजा करने लगीं, लेकिन पुलिस ने उन्हें पूजा नहीं करने दी. मामले पर एनडीटीवी ने पुलिस के आलाधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन फोन नहीं उठा.

12 नवंबर को है सुनवाई

ठाकुरद्वारा-मकबरा विवाद कोई नया नहीं है. इससे पहले 11 अगस्त को इसी स्थल पर बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए थे, जिसके बाद माहौल बिगड़ गया था. उस समय पुलिस ने 10 नामजद और 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. वर्तमान में यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है, जिसकी अगली सुनवाई 12 नवंबर को होनी है.