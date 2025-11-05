युवक की मौत पर परिजनों का हंगामा, आरपीएफ पर हिरासत में रखकर पीटने का लगाया आरोप

उत्तर प्रदेश के गोंडा में रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) की हिरासत में एक युवक की मौत का मामला सामने आया है. इस युवक को आरपीएफ ने चोरी के शक में हिरासत में लिया था. म़ृतक को मेडिकल कॉलेज में छोड़कर आरपीएफ के जवान चले गए थे.युवक की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया. परिजनों ने आरपीएफ के जवानों पर हत्या आरोप लगाया. परिजनों की शिकायत पर नगर कोतवाली में आरपीएफ के दो सब इंस्पेक्टर,एक सिपाही और कुछ अज्ञात जवानों पर मुकदमा दर्ज किया गया है.

कहां और कब की है घटना

मिली जानकारी के मुताबिक मृत युवक संजय सोनकर मोतीगंज क्षेत्र का रहने वाला था. आरपीएफ के जवानों ने उसे चोरी के शक में हिरासत में लिया था.युवक के परिजनों ने आरपीएफ दारोगा सुरेंद्र और सिपाही पर हत्या का आरोप लगाया है. युवक के परिजनों ने पोस्ट मार्टम हाउस पर जमकर हंगामा किया.

इस बीच रेलवे के आईजी चन्द्रमोहन मिश्रा ने रेलवे स्टेशन पहुंचकर की मामले की जांच की.उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम के बाद मौत के कारणों का पता चल पाएगा.

इस बीच नगर कोतवाली पुलिस ने संजय सोनकर मौत के मामले में उसके भाई की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया है.इसमें आरपीएफ के दो सब इंस्पेक्टर,एक सिपाही और कुछ अज्ञात जवानों पर आरोप लगाया गया है.

