जबरदस्ती किस करना युवक को पड़ा भारी, पूर्व प्रेमिका ने जीभ के दो टुकड़े किए

उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक युवती ने एक युवक की जीभ काटकर दो टुकड़े कर दिए. घटना के समय युवक उसके साथ जोर-जबरदस्ती करते हुए उसे किस करने की कोशिश कर रहा था.

जबरदस्ती किस करना युवक को पड़ा भारी, पूर्व प्रेमिका ने जीभ के दो टुकड़े किए
कानपुर:

उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक युवक को अपनी पूर्व प्रेमिका को जबरदस्ती किस करना भारी पड़ गया. युवती ने अपने दांतों से युवक की जीभ काटकर अलग कर दी.यह घटना बिल्हौर क्षेत्र के दरियापुर गांव की है. वहां चूल्हे के लिए तालाब किनारे मिट्टी लेने गई थी. वहां युवक ने उससे जबरन छेड़छाड़ और किस करने के प्रयास किया था. इसके विरोध में युवती ने यह कदम उठाया. घायल युवक को कानपुर के हैलट अस्पताल रेफर किया गया है. पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज किया है. 

कहां की है घटना

इस घटना की जानकारी देते हुए बिल्हौर थाना प्रभारी अशोक कुमार सरोज ने बताया कि दरियापुर निवासी 35 साल के चंपी का गांव की ही एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था. लेकिन युवती की शादी कहीं और तय हो गई. शादी तय होने के बाद युवती ने युवक से दूरी बना ली थी. इससे चंपी परेशान था और उससे मिलने का लगातार प्रयास कर रहा था.

सोमवार दोपहर युवती घर में चूल्हा बनाने के लिए तालाब किनारे चिकनी मिट्टी लेने गई थी. युवती को अकेला देखकर चंपी भी वहां पहुंच गया.वहां उसने युवती से छेड़छाड़ शुरू कर दी. युवती ने विरोध किया, लेकिन वह नहीं माना और जोर-जबरदस्ती करते हुए किस करने लगा. इसी खींचतान के बीच युवक की जीभ युवती के दांतों के बीच आ गई. युवती ने बिना देर किए जीभ को जोर से काट दिया. इससे उसका एक हिस्सा अलग हो गया.

परिजन ले गए अस्पताल

इस घटना को वहां से गुजर रहे ग्रामीणों ने देखा. उन्होंने घायल युवक के परिजनों को सूचना दी. मौके पर पहुंचे परिजन चंपी और जीभ के कटे हुए टुकड़े को लेकर तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) पहुंचे. वहां प्राथमिक उपचार के बाद डाक्टरों ने उसे कानपुर के हैलट अस्पताल रेफर कर दिया.

कानपुर पुलिस के डीसीपी दिनेश त्रिपाठी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि मुकदमा दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

