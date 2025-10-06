एक लाख का इनामी बदमाश इमरान ढेर, सहारनपुर में एनकाउंटर, पुलिस ने कुख्यात बदमाश इमरान को मार गिराया

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में रविवार देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी. यह मुठभेड़ थाना गागलहेड़ी क्षेत्र के देहरादून-अंबाला हाईवे पर हुई, जहां पुलिस ने बाइक लूटकर भाग रहे अपराधियों को घेर लिया. बदमाशों ने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जवाब में पुलिस ने भी मोर्चा संभाला. गोलीबारी में एक लाख रुपये का इनामी बदमाश इमरान मारा गया.

मुठभेड़ के दौरान थानाध्यक्ष गागलहेड़ी के हाथ में भी गोली लग गई, जबकि थानाध्यक्ष सरसावा की बुलेटप्रूफ जैकेट में गोली फंसने से उनकी जान बच गई. पुलिस ने घटनास्थल से दो पिस्टल, 18 खोखे, 10 जिंदा कारतूस और लूटी गई बाइक बरामद की है.

कुख्यात अपराधी था मारा गया इमरान

मारे गए बदमाश की पहचान शामली जिले के थानाभवन क्षेत्र के गांव सोंटा रसूलपुर निवासी इमरान के रूप में हुई है. पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, उसके खिलाफ सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली के थानों में लूट, हत्या और डकैती जैसे मामलों में करीब डेढ़ दर्जन मुकदमे दर्ज थे. एसएसपी आशीष तिवारी ने बताया कि इमरान हाल ही में मुजफ्फरनगर एनकाउंटर में मारे गए अपराधी महताब का साथी था और दोनों मिलकर कई वारदातों को अंजाम देते थे.

पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में मिली सफलता

घटना के बाद मौके पर एसएसपी आशीष तिवारी पहुंचे और पूरी मुठभेड़ की जानकारी ली. उन्होंने बताया कि थाना सरसावा और गागलहेड़ी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में यह सफलता मिली. रविवार शाम हुई बाइक लूट की घटना के बाद दोनों टीमों ने बदमाशों का पीछा किया और घेराबंदी के दौरान इमरान ढेर हो गया. घायल थाना प्रभारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है.

पुलिस का सख्त संदेश

इस मुठभेड़ के बाद पुलिस ने अपराधियों को सख्त संदेश दिया है कि कानून तोड़ने वालों के खिलाफ अब बख्शिश की कोई गुंजाइश नहीं है. जिलेभर में हाईअलर्ट जारी कर दिया गया है और फरार अपराधियों की तलाश तेज कर दी गई है.

