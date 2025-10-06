पवन सिंह के घरेलू विवाद के पीछे क्या चल रहा है सियासी खेल, जानिए क्यों उठ रहे हैं सवाल

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह एक बार फिर सुर्खियों में हैं. इस बार मुद्दा उनके राजनीतिक कद से नहीं बल्कि निजी जीवन से जुड़ा है. पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का हाल ही में लखनऊ स्थित उनके आवास पर पहुंचना और पुलिस की मौजूदगी में हुए घटनाक्रम ने चर्चा का तूफान खड़ा कर दिया है. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में ज्योति सिंह ने अपने लिए न्याय की मांग कर रही है और कह रही है कि उन्हें अपने ही घर में आने से रोका जा रहा है.

माना जा रहा है कि पवन सिंह इन दिनों बिहार विधानसभा चुनाव में टिकट के लिए सक्रिय हैं. हाल ही में उनकी बीजेपी में एक बार फिर वापसी पर बात बनी है. ऐसे में कुछ राजनीतिक पर्यवेक्षक इस विवाद को “टिकट से जोड़कर” देख रहे हैं क्या यह सब पवन सिंह की साख को नुकसान पहुंचाने के लिए रचा गया खेल है?

क्या है ज्योति सिंह का ताजा मामला?

ज्योति सिंह ने अपने वीडियो में कहा है कि वे सिर्फ अपने पति से मिलने आई थीं लेकिन उन्हें घर में घुसने नहीं दिया गया. उन्होंने इसे “अमानवीय व्यवहार” बताया और कहा कि पवन सिंह के परिवार ने उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है. सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लाखों लोगों ने देखा और कई लोगों ने उनके समर्थन में आवाज उठाई. उनका कहना है कि वह सिर्फ एक पत्नी के नाते अपने अधिकार मांग रही हैं, राजनीति से उनका कोई संबंध नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें जानबूझकर मीडिया और पब्लिक से दूर रखने की कोशिश की जा रही है.

पवन सिंह का क्या है पक्ष?

पवन सिंह के करीबी और उनके साथ रहने वाले ऋतिक सिंह ने इस विवाद पर सफाई देते हुए कहा है कि मामला पहले से अदालत में लंबित है. “सुरक्षा के लिए” ही पुलिस को सूचना दी गई थी ताकि किसी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके. उनका दावा है कि सात साल में ज्योति सिंह ने कभी संपर्क नहीं किया और अचानक चुनाव से पहले लौटना “सवालों से भरा कदम” है. उनके मुताबिक, “किसी के इशारे पर यह सब किया जा रहा है ताकि भैया (पवन सिंह) की छवि खराब हो.”

आरा सिविल कोर्ट में चल रहा है पवन और ज्योति का तलाक केस

पवन सिंह और ज्योति सिंह का आरा व्यवहार न्यायालय में तलाक का केस चल रहा है. पवन सिंह ने अपनी पत्नी ज्योति सिंह से तलाक लेने के लिए 2021 में अर्जी दी थी, जिसका केस संख्या 354/21 है. इस संदर्भ में ज्योति सिंह की ओर से केस लड़ रहे वरिष्ठ अधिवक्ता गंगाधर पाण्डे से बात करने पर उन्होंने बताया कि केस पवन सिंह के द्वारा किया गया है और हम लोग उसको ज्योति सिंह की ओर से लड़ रहे हैं.

पवन सिंह की दूसरी पत्नी हैं ज्योति सिंह

पवन सिंह की पहली शादी 2014 में नीलम सिंह से हुई थी. लेकिन शादी के एक साल बाद ही नीलम ने आत्महत्या कर ली थी. इसके बाद 2018 में पवन सिंह ने ज्योति सिंह से दूसरी शादी की. हालांकि, शादी के कुछ महीनों बाद ही दोनों के रिश्तों में खटास आ गई. लेकिन पिछले साल लोकसभा चुनाव के समय पवन सिंह को पत्नी को साथ ले आए थे. लेकिन चुनाव के कुछ ही दिनों बाद फिर दोनों में दूरियां बढ़ गई.

ये भी पढ़ें-: पवन सिंह का पत्नी ज्योति के साथ रिश्ता बचेगा या टूटेगा? 2 दिन बाद अहम गवाही; जानें पूरी कहानी