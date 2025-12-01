दिल्ली ब्लास्ट जांच: NIA ने लखनऊ में डॉक्टर शाहीन के घर मारा छापा, छह घंटे तक घर वालों से की पूछताछ

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने सोमवार को डॉक्टर शाहीन सईद के लखनऊ स्थित घर पर छापा मारा. डॉक्टर शाहीन को 10 नवंबर को दिल्ली में हुई ब्लास्ट का मास्टर माइंड माना जा रहा है. वह इन दिनों एनआईए की हिरासत में है.उसका भाई डॉक्टर परवेज भी एनआईए की हिरासत में है. एनआईए की टीम सोमवार सुबह लखनऊ के लालबाग स्थित डॉक्टर शाहीन के घर पहुंची और करीब छह घंटे तक घर वालों से पूछताछ और तलाशी ली. इसके बाद एनआईए टीम वहां से रवाना हो गई.

दिल्ली ब्लास्ट की मास्टरमाइंड मानी जाने वाली डॉक्टर शाहीन सईद के घर एनआईए और जम्मू कश्मीर पुलिस की एक टीम ने 11 नवंबर को भी रेड की थी. उस दिन एटीएस ने डॉक्टर परवेज के घर पर भी छापेमारी की थी. सोमवार तड़के एनआईए के अधिकारियों की टीम डॉक्टर शाहीन के घर पहुंची. इस टीम में शामिल अधिकारी उनके घरवालों से शाहीन और उनके जानने वालों को लेकर पूछताछ कर रही है. एनआईए की टीम ने करीब छह घंटे तक डॉक्टर शाहीन के घर में रही और लोगों से पूछताछ की. इसके बाद एनआईए टीम वहां से रवाना हो गई. एनडीटीवी ने टीम से सवाल पूछे लेकिन टीम ने किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया.

शाहीन को अल-फलाह विश्वविद्यालय भी ले गई थी एनआईए

दिल्ली ब्लास्ट की जांच कर रही एनआईए डॉक्टर शाहीन को लेकर गुरुवार को हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल-फलाह विश्वविद्यालय गई थी. पुलिस सूत्रों के मुताबिक शाहीन के हास्टल के कमरे से 18.5 लाख रुपये नकद, सोने के कुछ बिस्कुट और विदेशी मुद्रा बरामद की गई थी. पूछताछ में उसने बताया था कि उसने आतंकवादी कृत्य को अंजाम देने के लिए महिलाओं की भर्ती करने की योजना बनाई थी.

पूछताछ में यह भी पता लगा है कि शाहीन चार साल तक सऊदी अरब में रही थी. उसने 2014 से 2018 तक सऊदी अरब के एक मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में काम किया था. एनआईए की टीम शाहीन को एक केमिकल की दुकान पर भी ले गई थी. वहां से डॉक्टर मुजम्मिल ने कथित तौर पर विस्फोटक बनाने के लिए सामग्री खरीदी थी.

ये भी पढ़ें: मेरे सक्षम ने मेरा प्यार जीत लिया.. आंचल को प्यार करने की ऐसी सजा, आखिर इस बेटी का गुनाह क्या था?