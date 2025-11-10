प्रधान के घर 20 राउंड फायरिंग करने वाला बदमाश मुठभेड़ में घायल, पुलिस पर भी चला दी थी गोली

उत्तर प्रदेश के मेरठ में बदमाशों के हौंसले बहुत बुलंद हैं. इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक बदमाश ने पहले एक ग्राम प्रधान के भाई के घर पर 20 राउंड से ज्यादा गोलियां बरसाईं.वहीं पुलिस जब उसे गिरफ्तार करने गई तो उसने पुलिस पर भी फायरिंग कर दी. इसके बाद पुलिस ने गोली का जवाब गोली से दिया. पुलिस से हुई मुठभेड़ में अपराधी के पैर में गोली लगी है. इसमें वह घायल हो गया है.पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस को उसके साथियों की तलाश है.

मुठभेड़ के बाद पकड़े गए बदमाश का क्या नाम है

मेरठ में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में घायल बदमाश का नाम आशीष उर्फ मास्टर बताया जा रहा है.यह वही बदमाश है जिसने छह नवंबर को मेरठ के पाली गांव में प्रधानपति सत्येंद्र के भाई लोकेंद्र के घर पर 20 राउंड से ज्यादा गोलियां चलाई थी. इस गोलीबारी से वहां दहशत फैल गई थी. आशीष और उसके साथियों द्वारा रात के वक्त कार में सवार होकर लोकेंद्र के घर के बाहर गोलियां चलाने की वीडियो वायरल हुआ था.

आशीष उर्फ मास्टर ने अभी कुछ दिन पहले ही ग्राम प्रधान के भाई के घर पर 20 राउंड फायरिंग की थी.

पुलिस ने इस मामले में आशीष उर्फ मास्टर को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन आशीष ने तमंचा बरामदगी के दौरान पुलिस पर भी फायरिंग करने में देर नहीं की. इसमें कई पुलिसवाले बाल-बाल बचे. पुलिस की जवाबी फायरिंग में आशीर्ष उर्फ मास्टर पैर में गोली लगने से घायल हो गया. आशीष पर तीन से ज्यादा मुकदमें दर्ज हैं.

ग्राम प्रधान के भाई को पहले भी धमकाया था

उसने 22 सितंबर को भी लोकेंद्र को धमकाते हुए उसे जान से मारने की धमकी दी थी. इसके बाद उसने एक बार लोकेंद्र को घेरकर उसपर फायरिंग की थी. इसमें वह बाल-बाल बच गया था. इस दौरान जातिसूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया था. आशीष ने अपने साथियों के साथ मिलकर छह नवंबर को लोकेंद्र के घर के बाहर 20 राउंड गोलियां बरसाई थीं.पुलिस ने आशीष के कब्जे से तमंचा, कारतूस और खोखे बरामद किए हैं. पुलिस उसके फरार साथियों की तलाश कर रही है.

ये भी पढ़ें: हिमाचल के कुल्लू में आग ने मचाया तांडव,देखते ही देखते जल गया गांव, तस्वीरें देखकर हिल जाएंगे