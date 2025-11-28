जमीन के विवाद में चचेरे भाइयों ने बहनों पर बरसाई लाठियां, पिता की आंखें नहीं मां की हो चुकी है मौत

उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में चचेरे भाइयों ने अपनी बहनों को लाठी-डंडे से पीटकर घायल कर दिया. झगड़ा जमीन के विवाद में हुआ. गंभीर रूप से घायल महिलाओं को अस्पताल में दाखिल कराया गया है. इस मामले में पुलिस ने पीड़ित बहनों के खिलाफ ही केस दर्ज कर लिया है. इससे परेशान बहनों ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है.

किस बात को लेकर है विवाद

श्रावस्ती में आए दिन जमीनी विवाद के चलते खूनी संघर्ष हो रहा है. जमीन के विवाद में हत्या तक हो जा रही है.ये जमीनी विवाद श्रावस्ती में थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. ऐसे ही एक मामले में चचेरे भाइयों ने अपनी चचेरी बहनों के ऊपर जमकर लाठियां बरसाईं. इसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गईं. घायलों को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया.

यह घटना थाना उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले के गिलौला पुलिस थानाक्षेत्र के कोलाभार मजगामा के रनकीपुरवा गांव की है. जहां पर चचेरे भाइयों ने अपनी बहनों को लाठी डंडों से जमकर पीटा. इसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गईं. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. बताया जा रहा है कि यह जमीनी विवाद है इन बहनों की मां का पहले ही देहांत हो चुका है. उनके पिता नेत्रहीन हैं. इसका फायदा चचेरे भाई उठाना चाह रहे हैं.नेत्रहीन पिता ने अपनी सारी संपत्ति अपनी बेटियों के नाम कर दी है. इसकी वजह से आए दिन उनके बीच झगड़ा होता रहता है. इस विवाद ने खूनी रूप ले लिया.

पुलिस ने इस मामले में बहनों के खिलाफ दर्ज किया है. झगड़े से परेशान महिलाओं ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई है.

