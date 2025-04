1300 CCTV से निगरानी, सड़कों पर फ्लैग मार्च; संभल के सख्त CO अनुज ने सिक्योरिटी पर क्या बताया

वक्फ संशोधन बिल, 2025 को संसद से मंजूरी मिलने के बाद उत्तर प्रदेश के संभल में सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है. आज जुमे की नमाज भी अदा की जा रही है, ऐसे में पूरी एहतियात बरती जा रही है. पुलिस ने माहौल को शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च भी किया. पुलिस के इस फ्लैग मार्च में संभल सीओ अनुज चौधरी भी मौजूद रहे, जिनके एक बयान से होली-जुमा की बहस पूरे देश में शुरू हुई थी और नेताओं ने इस पर खूब सियासत की. संभल में फ्लैग मार्च करते हुए सीओ अनुज चौधरी ने कहा यहां कि स्थिति पूरी तरह से शांतिपूर्ण है. शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च किया जा रहा है. हर हफ्ते जुमे की नमाज अदा की जाती है, आज भी उसी तरह से नमाज अदा की जाएगी.

Sambhal, UP: CO Anuj Chaudhary says, "The situation is completely peaceful. A flag march is being conducted to ensure that peace and order are maintained. Friday prayers are offered every week, and today they will be held in the same manner" pic.twitter.com/QkIRXtUrQT