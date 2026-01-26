रिपब्लिक डे पर सीएम योगी 35 पुलिसकर्मियों को करेंगे सम्मानित, पदक, प्रशस्ति पत्र के साथ मिलेगी प्रोत्साहन राशि

- उत्तर प्रदेश CM योगी आदित्यनाथ गणतंत्र दिवस पर पुलिसकर्मियों को उत्कृष्ट, साहसिक कार्य के लिए सम्मानित करेंगे
- 10 पुलिसकर्मियों को मुख्यमंत्री वीरता पदक मिलेगा, जिसमें पदक, प्रशस्ति पत्र और मासिक प्रोत्साहन राशि शामिल है
- प्रशस्ति पत्र पाने वाले 25 पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र के साथ 25 हजार रुपये की एकमुश्त नकद राशि दी जाएगी
गणतंत्र दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्य में उत्कृष्ट और साहसिक कार्य करने वाले कुल 35 पुलिसकर्मियों को सम्मानित करेंगे. सोमवार को विधान भवन के सामने ध्वजारोहण समारोह के बाद यह सम्मान वितरित किए जाएंगे. इनमें 10 पुलिसकर्मी मुख्यमंत्री वीरता पदक प्राप्त करेंगे, जबकि 25 पुलिसकर्मियों को उत्कृष्ट एवं सराहनीय सेवा के लिए मुख्यमंत्री प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा.
सीएम वीरता पदक से सम्मानित होंगे पुलिसवाले
मुख्यमंत्री वीरता पदक से सम्मानित पुलिसकर्मियों को पदक, प्रशस्ति पत्र तथा 1000 प्रतिमाह की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. वहीं मुख्यमंत्री प्रशस्ति पत्र प्राप्त करने वाले पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र के साथ 25 हजार रुपये की एकमुश्त नकद धनराशि भी दी जाएगी.
इनको मिलेगा मुख्यमंत्री वीरता पदक
बुलंदशहर के निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह राठौर, STF के निरीक्षक अमित, उपनिरीक्षक केशव शांडिल्य, राहुल कुमार, घनश्याम यादव, मुख्य आरक्षी रणधीर सिंह, आरक्षी अमित त्रिपाठी, मथुरा के उपनिरीक्षक अजय कुमार वर्मा, गाजियाबाद के निरीक्षक मनीष बिष्ट व मैनपुरी के उपनिरीक्षक अवनीश कुमार त्यागी.
इनको मिलेगा मुख्यमंत्री प्रशस्ति पत्र
उपनिरीक्षक अमित कुमार, आरक्षी शेखर वर्मा, सरफराज अहमद बरेली), उप निरीक्षक पीयूष कुमार लखनऊ कमिश्नरेट, मुख्य आरक्षी सुरेंद्र कुमार, आरक्षी पवन भाटी, सोनू भाटी मथुरा, STF के मुख्य आरक्षी बैजनाथ राम, आलोक रंजन, शिवानंद शुक्ला, आरक्षी विनोद कुमार यादव, आगरा कमिश्नरेट के निरीक्षक नीरज कुमार शर्मा, जयवीर सिंह, मैनपुरी के आरक्षी नवनीत कुमार, मथुरा GRP के निरीक्षक विकास सक्सेना, मुख्य आरक्षी लोकेश कुमार, जौनपुर के निरीक्षक आदेश त्यागी, मुख्य आरक्षी संदीप कुमार सिंह, आज़मगढ़ के मुख्य आरक्षी सुरेंद्र यादव, अभिमीत कुमार तिवारी, आरक्षी सन्नी कुमार, संभल के उपनिरीक्षक रविन्द्र सिंह, ATS के निरीक्षक भारत भूषण तिवारी, मुख्य आरक्षी संजय कुमार, मदन कुमार पासवान.
