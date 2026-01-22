विज्ञापन
Rajasthan: 500 पुलिसकर्मियों की घेराबंदी-ड्रोन से निगरानी, सट्टा किंग अमीनुद्दीन के गढ़ को SP लोकेश सोनवाल ने गिराया 

राजस्थान के करौली में अपराध के खिलाफ प्रशासन का बड़ा एक्शन देखने को मिला. सट्टा किंग अमीनुद्दीन खान के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला. पुलिस की कड़ी सुरक्षा और SP लोकेश सोनवाल की निगरानी में कार्रवाई शांतिपूर्वक पूरी हुई.

राजस्थान के करौली में सट्टा किंग अमीनुद्दीन खान के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला.

Rajasthan News: राजस्थान के करौली जिले में मंगलवार को प्रशासन ने सट्टा, दंगा और फर्जी पट्टा जैसे गंभीर मामलों में कड़ी कार्रवाई की है. जिसमें जिला मुख्यालय के अंबेडकर सर्किल इलाके में पूर्व सभापति रशीदा खातून के बेटे और सट्टा किंग कहे जाने वाले अमीनुद्दीन खान के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया.

यह पूरी कार्रवाई पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल के नेतृत्व में हुई. हैमर, अर्थ मूवर, एलएंडटी और कंप्रेसर की मदद से भवन के हिस्सों को तोड़ा गया. पूरे इलाके को पुलिस छावनी में बदल दिया गया. इस एक्शन से शहर में अपराधियों के खिलाफ सख्त संदेश गया है. SP सोनवाल ने बताया कि यह कार्रवाई डीजीपी के आदेशों पर आधारित है और अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा.

कड़ी सुरक्षा के बीच सफल ऑपरेशन

कार्रवाई के दौरान शहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए. किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस ने बड़े स्तर पर तैयारी की. मेला गेट, शिकारगंज और आसपास के प्रमुख मार्गों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया. अंबेडकर सर्किल और बाजार क्षेत्रों में करीब 500 पुलिसकर्मी तैनात किए गए.

अवैध भवन के पास स्थित स्कूल में छुट्टी घोषित कर दी गई. भवन से सटे दुकानों और मकानों को भी खाली कराया गया. ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी गई. आसपास के मकानों की छतों पर पुलिसकर्मी तैनात थे. जिला कलक्टर नीलाभ सक्सेना और SP लोकेश सोनवाल खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे. इन इंतजामों से कार्रवाई शांतिपूर्वक पूरी हुई. SP सोनवाल ने कहा कि टीम वर्क से चुनौतियां आसान हो जाती हैं. आईजी कैलाश समेत सभी अधिकारियों ने ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्गदर्शन दिया.

SP सोनवाल की निडरता और पिछली कार्रवाई

पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल की भूमिका इस कार्रवाई में सबसे प्रमुख रही. उन्होंने बताया कि जॉइनिंग के बाद डीजीपी से मीटिंग में हार्डकोर अपराधियों और हिस्ट्रीशीटरों पर सख्ती के आदेश मिले. करौली में सट्टा जैसे अपराधों पर विशेष ध्यान दिया गया. 26 दिसंबर को डिप्टी एस पी मुनेश मीणा की टीम ने अमीनुद्दीन की ब्रांच पकड़ी. अमीनुद्दीन सट्टे का बड़ा कारोबारी है. उसने व्हाट्सएप पर 'रसीद अमीनो' नाम से ग्रुप बनाया था. यहां सट्टे का हिसाब-किताब रखा जाता था. एक दिन में 18-20 लाख रुपये का ट्रांजैक्शन होता था. पूछताछ में और सबूत मिले.

अमीनुद्दीन भागने की फिराक में था लेकिन टीम ने उसे पकड़ लिया. SP सोनवाल ने निडर होकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया. उन्होंने कहा कि कानून पर विश्वास रखें और सही काम करें. पहले जयपुर में 2 साल काम किया जहां हाईकोर्ट के आदेश पर शहर की प्रमुख सड़कों से अतिक्रमण हटाया. ऑपरेशन क्लीन परकोटा 2011 अभियान में रामगंज, बड़ी चौपड़ और चांदपोल जैसे इलाकों से अतिक्रमण हटाए. वहां भी चुनौतियां थीं लेकिन साहस से काम किया. SP सोनवाल ने कई बार ऐसे अपराधियों को तबाह किया जिनसे पुलिस डरती थी.

अपराधी का काला इतिहास और फर्जी पट्टा घोटाला

अमीनुद्दीन का अपराधी इतिहास पुराना है. 1999 में करौली में धारा 308 और 324 के तहत पहला मुकदमा दर्ज हुआ. 2018 में रामगंज में धारा 307 का केस था जिसमें गिरफ्तार हुआ. गंगापुर सिटी में ऑनलाइन सट्टे का मुकदमा पड़ा. 2022 के दंगों में उसकी भूमिका थी. सट्टे के मामले में पकड़े जाने पर दंगों की फाइल खोली गई और गिरफ्तारी हुई. 2024 का मुकदमा तोड़फोड़ का है. फर्जी पट्टा घोटाले में 1970 की सरकारी जमीन पर कब्जा किया.

जिस पर नगर पालिका ने 1989 में कोर्ट में केस किया. 1997 में रास्ते की अनुमति ली लेकिन 2010 से 2019 तक फर्जी तरीके से पट्टे बनवाए. 2021 में नक्शा लिया और रास्ता बंद कर प्लॉट बनाया था. जिसका मुकदमा थाने में पेंडिंग है लेकिन जांच जारी है. SP सोनवाल ने कहा कि सबूत उपलब्ध हैं और कानूनी कार्रवाई होगी.

