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'BJP का विरोध करते-करते भारत का विरोध करने लगे हैं लोग'- सीएम योगी का विपक्ष पर बड़ा हमला

लखनऊ में शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि 2017 से पहले प्रदेश में माफिया राज था, जबकि आज उत्तर प्रदेश ब्रह्मोस मिसाइल जैसे रक्षा प्रोजेक्ट का केंद्र बन रहा है.

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'BJP का विरोध करते-करते भारत का विरोध करने लगे हैं लोग'- सीएम योगी का विपक्ष पर बड़ा हमला

लखनऊ में आयोजित शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि 2017 से पहले प्रदेश में माफिया और अपराधियों को संरक्षण मिलता था, जबकि आज उत्तर प्रदेश देश की सुरक्षा के लिए ब्रह्मोस मिसाइल बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. सीएम योगी ने विपक्ष पर भारत की आस्था, विकास और राष्ट्रीय हितों के खिलाफ काम करने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा का विरोध करते-करते कुछ लोग भारत का ही विरोध करने लगे हैं.

2017 से पहले माफिया राज, अब सुरक्षा-विकास की बात

सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि वर्ष 2017 से पहले की सरकारें माफियाओं को संरक्षण देती थीं. उनके मुताबिक उस समय जिलों में अवैध हथियार और बम बनाने का काम होता था, जबकि वर्तमान सरकार प्रदेश को रक्षा उत्पादन का बड़ा केंद्र बनाने की दिशा में काम कर रही है. उन्होंने कहा कि आज लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल परियोजना जैसे बड़े काम हो रहे हैं.

विपक्ष पर साधा निशाना

मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ राजनीतिक दलों की कोई स्पष्ट विचारधारा नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा का विरोध करते-करते ऐसे लोग राष्ट्रीय हितों के भी खिलाफ खड़े हो जाते हैं. योगी ने कहा कि विपक्ष लगातार ऐसे मुद्दे उठाता है, जो देश की एकता और विकास के लिए ठीक नहीं हैं.

आस्था से जुड़े मुद्दों का किया जिक्र

अपने संबोधन में सीएम योगी ने बाबरी ढांचे का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा कि जब कुछ लोग बाबरी ढांचे का समर्थन करते थे, तब उन्हें देश की आस्था की चिंता नहीं थी. उन्होंने यह भी कहा कि जब भारत के मानबिंदुओं का अपमान होता है, तब भी विपक्ष चुप रहता है, लेकिन राजनीतिक लाभ के लिए अलग-अलग मुद्दों को उठाया जाता है.

लैंड जिहाद और लव जिहाद पर बरसे

मुख्यमंत्री ने कहा कि लैंड जिहाद, लव जिहाद और अन्य ऐसे मामलों को लेकर विपक्ष का रवैया हमेशा दोहरा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे विषयों पर कुछ राजनीतिक दल केवल वोट बैंक की राजनीति करते हैं और जनता की भावनाओं की अनदेखी करते हैं.

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले समाज को जाति और वर्ग के आधार पर बांटने की कोशिश की जाती थी. उन्होंने दावा किया कि डबल इंजन सरकार ने गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से मुख्यधारा से जोड़ने का काम किया है. उन्होंने कहा कि भाजपा का लक्ष्य देश की एकता और अखंडता को मजबूत करना है.

काशी और अयोध्या के विकास का उल्लेख

मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में काशी विश्वनाथ धाम और अयोध्या के विकास का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि कुछ वर्ष पहले तक किसी ने कल्पना नहीं की थी कि काशी विश्वनाथ धाम इतना भव्य रूप लेगा. वहीं अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि और पूरे शहर का विकास देश की सांस्कृतिक पहचान को नई मजबूती दे रहा है.

बंगाल को लेकर जताया भरोसा

सीएम योगी ने पश्चिम बंगाल का उल्लेख करते हुए कहा कि वहां भाजपा की जीत केवल राजनीतिक जीत नहीं होगी, बल्कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगी. उन्होंने दावा किया कि भाजपा के कार्यकर्ताओं के संघर्ष और समर्पण के दम पर पार्टी लगातार अपनी ताकत बढ़ा रही है.

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