India vs Sri Lanka Live Score 1st Test Day-2: गॉल में पहले दिन भारत का दबदबा देखने को मिला और अब टीम इंडिया की नजरें मैच पर पूरी पकड़ मजबूत करने पर होंगी. भारत की दूसरे दिन की शुरुआत 288/2 से होगी, जहां शतकवीर देवदत्त पडिक्कल और ऋषभ पंत क्रीज पर मौजूद हैं. भारतीय टीम 500 रन के बड़े स्कोर की ओर बढ़ना चाहेगी, जबकि श्रीलंका की कोशिश शुरुआती विकेट लेकर मुकाबले में वापसी करने की होगी. फिलहाल गॉल में हो रही बारिश के कारण दूसरे दिन का मैच रुक गया है.

(SCORECARD)