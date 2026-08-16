India vs Sri Lanka Live Score 1st Test Day-2: गॉल में पहले दिन भारत का दबदबा देखने को मिला और अब टीम इंडिया की नजरें मैच पर पूरी पकड़ मजबूत करने पर होंगी. भारत की दूसरे दिन की शुरुआत 288/2 से होगी, जहां शतकवीर देवदत्त पडिक्कल और ऋषभ पंत क्रीज पर मौजूद हैं. भारतीय टीम 500 रन के बड़े स्कोर की ओर बढ़ना चाहेगी, जबकि श्रीलंका की कोशिश शुरुआती विकेट लेकर मुकाबले में वापसी करने की होगी. फिलहाल गॉल में हो रही बारिश के कारण दूसरे दिन का मैच रुक गया है.
India vs Sri Lanka Live Score: गॉल में थमी बारिश, अब खेल शुरू होने की उम्मीद
गॉल में लगातार हो रही बारिश के बीच आखिरकार अच्छी खबर आई है. बारिश रुक गई है, मैदानकर्मी तेजी से मैदान को खेलने लायक बनाने में जुट गए हैं और सबसे सकारात्मक बात यह है कि धूप भी निकल आई है. मौसम साफ रहने पर खेल ज्यादा देर तक प्रभावित नहीं रहेगा और दूसरे दिन की कार्रवाई जल्द शुरू हो सकती है. भारतीय टीम और फैंस दोनों को अब मैच दोबारा शुरू होने का इंतजार है.
India vs Sri Lanka Live Score: स्पिनरों को और ज्यादा मदद मिलेगी
रवींद्र जडेजा का मानना है कि गॉल की पिच अभी से स्पिनरों की मदद कर रही है और मैच आगे बढ़ने के साथ यह और चुनौतीपूर्ण हो जाएगी. जडेजा ने कहा कि सूखी पिच और मौजूद दरारें स्पिन गेंदबाजों के लिए अच्छी खबर हैं, क्योंकि कुछ गेंदें टर्न करेंगी तो कुछ नीची भी रहेंगी. भारतीय ऑलराउंडर के मुताबिक फिलहाल पिच बल्लेबाजी के लिए ठीक है, लेकिन दूसरे, तीसरे और चौथे दिन स्पिन और बाउंस बढ़ने की पूरी संभावना है, जिससे स्पिनरों को और ज्यादा आनंद आएगा.
India vs Sri Lanka Live Score: गॉल टेस्ट पर मौसम का खेल जारी
गॉल टेस्ट के दूसरे दिन मौसम लगातार आंख-मिचौली खेल रहा है। कुछ देर के लिए बारिश थमने से खेल जल्द शुरू होने की उम्मीद जगी थी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद फिर हल्की फुहार शुरू हो गई. हालांकि अच्छी बात यह है कि मैदान पूरी तरह कवर किया गया है, इसलिए मौसम साफ होते ही खेल शुरू कराया जा सकता है. फिलहाल खिलाड़ियों और फैंस को बारिश रुकने का इंतजार है.
India vs Sri Lanka Live Score: गॉल में फिर बारिश बनी विलेन
गॉल टेस्ट के दूसरे दिन की शुरुआत तय समय पर होती नहीं दिख रही है. शहर में सुबह से लगातार बारिश हो रही है और पूरा मैदान कवर से ढका हुआ है. पहले दिन बारिश के कारण काफी ओवरों का नुकसान हुआ था, जिसकी भरपाई के लिए खेल 15 मिनट पहले शुरू होना था. हालांकि मौजूदा मौसम को देखते हुए शुरुआती खेल में देरी लगभग तय मानी जा रही है.
Update from Galle 🏟️— BCCI (@BCCI) August 16, 2026
Start of play on Day 2 has been delayed due to rain.
Stay tuned for further updates.
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India vs Sri Lanka Live Score: दूसरे दिन 15 मिनट पहले शुरू होगा खेल
India vs Sri Lanka Live Score: पहले दिन बारिश के कारण खेल कई बार प्रभावित हुआ था. इसी खराब हुए समय की भरपाई के लिए गॉल टेस्ट के दूसरे दिन का खेल तय समय से 15 मिनट पहले शुरू होगा और दोनों टीमें सुबह 9:45 बजे (स्थानीय समयानुसार) मैदान पर उतरेंगी. भारत ने पहले दिन 2 विकेट पर 288 रन बनाए थे। अब टीम इंडिया दूसरे दिन बड़े स्कोर की ओर बढ़ना चाहेगी, जबकि श्रीलंका की नजर शुरुआती विकेट लेकर मुकाबले में वापसी करने पर होगी.