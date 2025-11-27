नोएडा पहुंचे CM योगी आदित्यनाथ, जेवर एयरपोर्ट का ले रहे जायजा

विज्ञापन
नोएडा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नोएडा पहुंच चुके हैं. यहां वह करीब तीन घंटे समय रहेंगे. CM योगी यहां जेवर में बन रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जायजा लेंगे और नोएडा में एक निजी अस्पताल का उद्घाटन करेंगे.

  • मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नोएडा में तीन घंटे का समय बिताएंगे और कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे
  • मुख्यमंत्री जेवर में निर्माणाधीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निरीक्षण कर रहे हैं और अधिकारियों से बैठक कर रहे हैं
  • योगी आदित्यनाथ नोएडा में एक निजी अस्पताल के उद्घाटन समारोह में भी शामिल होंगे
नोएडा: मुख्यमंत्री योगी आज आदित्यनाथ नोएडा हैं. यहां वह करीब तीन घंटे समय रहेंगे. CM योगी जेवर में बन रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निरीक्षण कर रहे हैं और साथ ही संबंधित अफसरों के साथ बैठक लेंगे. इसके बाद वो नोएडा में एक निजी अस्पताल का उद्घाटन करेंगे. सीएम के आगमन को लेकर नोएडा पुलिस पूरी तरह अलर्ट है. सुरक्षा में भारी संख्या में पुलिस बल और पीएसी की कंपनियां तैनात की गई.

Noida International Aiport, Cm Yogi In Noida
