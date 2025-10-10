विज्ञापन
विशेष लिंक

झांसी की बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में मुलायम सिंह की पुण्यतिथि मनाने पर बवाल, जमकर मारपीट और हंगामा

बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई और सपा छात्र सभा के छात्र और कार्यकर्ता शुक्रवार को स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि मनाने के लिए जुटे थे. इसकी भनक मिलते ही विद्यार्थी परिषद के छात्र और कार्यकर्ता वहां पहुंच गए और इस कार्यक्रम को राजनीतिक कार्यक्रम बताते हुए विरोध करने लगे.

Read Time: 3 mins
Share
झांसी की बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में मुलायम सिंह की पुण्यतिथि मनाने पर बवाल, जमकर मारपीट और हंगामा
  • बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि मनाने के कार्यक्रम में छात्र संगठनों के बीच झड़प हुई.
  • बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में NSUI, सपा छात्र सभा और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए.
  • पुलिस और यूनिवर्सिटी सुरक्षाकर्मियों ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन हाथापाई और नारेबाजी जारी रही.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
झांसी:

उत्तर प्रदेश के झांसी स्थित बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि मनाने को लेकर जमकर बवाल हो गया. एनएसयूआई और सपा छात्र सभा और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर मारपीट हो गई. विद्यार्थी परिषद के गुस्साए छात्र और कार्यकर्ताओं ने यूनिवर्सिटी के बाहर प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की. जानकारी होने पर पहुंची पुलिस और यूनिवर्सिटी के सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उनके साथ भी आक्रोशित छात्रों और कार्यकर्ताओं ने हाथापाई कर दी. कई घंटे चले हंगामे के बाद किसी प्रकार पुलिस ने आक्रोशित छात्रों और कार्यकर्ताओं को शांत कराया. 

बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई और सपा छात्र सभा के छात्र और कार्यकर्ता शुक्रवार को स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि मनाने के लिए जुटे थे, जिसमें शामिल होने के लिए पूर्व गरौठा विधायक दीपनारायण सिंह यादव और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य भी पहुंचे. इसकी भनक मिलते ही विद्यार्थी परिषद के छात्र और कार्यकर्ता वहां पहुंच गए और इस कार्यक्रम को राजनीतिक कार्यक्रम बताते हुए विरोध करने लगे. बस फिर क्या था मारपीट और हंगामा होने लगा. यह देखकर पूर्व गरौठा विधायक और पूर्व केंद्रीय मंत्री ने भी समझाने का प्रयास किया लेकिन वह नहीं माने. 

Latest and Breaking News on NDTV

कई थानों की फोर्स को बुलाया

सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और बीच-बचाव करने लगी. मामला कुछ शांत हुआ तो पूर्व विधायक दीपनारायण वहां से निकल गए. इससे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री निकल पाते, विद्यार्थी परिषद के छात्र और कार्यकर्ता फिर आक्रोशित हो गए और उन्होंने उनकी गाड़ी को रोककर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया. स्थिति को बिगड़ता देखकर पुलिस के उच्चाधिकारी और कई थानों की फोर्स को बुलाया गया.

Latest and Breaking News on NDTV

यूनिवर्सिटी के गेट पर जमकर हंगामा

प्रदर्शन कर रहे छात्र और कार्यकर्ता यूनिवर्सिटी के गेट पर पहुंच गए, जिन्हें यूनिवर्सिटी के सुरक्षाकर्मियों ने रोकने का प्रयास किया. इस दौरान हाथापाई हो गई. पुलिस ने किसी प्रकार बीच बचाव करते हुए अलग-अलग किया. स्थिति को बिगड़ता देखकर पीएसी को भी बुलाना पड़ा. करीब 3 घंटे हुए हंगामे के बाद किसी प्रकार पुलिस के उच्चाधिकारियों ने आक्रोशित छात्रों और कार्यकर्ताओं को शांत कराया. 

पुलिस अधीक्षक नगर प्रीति सिंह ने बताया कि यूनिवर्सिटी के अंदर कार्यक्रम हो रहा था, जिसमें दो पक्षों के बीच विवाद हो गया और दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए. दोनों पक्षों से बात कर ली गई है, अब स्थिति काबू में है. जो भी पक्ष है, वह तहरीर दे रहे हैं जिसके आधार मामला दर्ज किया जाएगा और आगे की कार्यवाही की जाएगी. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Uttar Pradesh, Bundelkhand University Chaos, Mulayam Singh Yadav Death Anniversary
Get App for Better Experience
Install Now