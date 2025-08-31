विज्ञापन
विशेष लिंक

बुलेट की टंकी पर लड़की को बैठा बनाई रील... फेमस होने के चक्कर में रोमियो-जूलियट ने जोखिम में डाली जान

युवक और उसकी महिला साथी बिना हेलमेट के बाइक पर सवार थे. इतना ही नहीं युवक ने हाथ छोड़कर भी बाइक चलाई. जोखिम भरी बुलेट ड्राइव करते हुए युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Read Time: 2 mins
Share
बुलेट की टंकी पर लड़की को बैठा बनाई रील... फेमस होने के चक्कर में रोमियो-जूलियट ने जोखिम में डाली जान
युवक ने हाथ छोड़कर भी बाइक चलाई.
  • बुलंदशहर में एक युवक और युवती ने यातायात नियमों को तोड़े हुए बिना हेलमेट बाइक पर सवार होकर रील बनाई.
  • युवक ने बाइक चलाते हुए हाथ छोड़ दिया. इस दौरान उसकी महिला साथी बाइक की टंकी पर बैठी हुई थी.
  • बुलंदशहर के कोतवाली देहात इलाके का यह वीडियो पांच लाख से अधिक बार देखा गया.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
बुलंदशहर:

रील बनाकर खुद को फेमस करने का जुनून लोगों से न जाने क्या-क्या करवा रहा है. रील का फितूर कई लोगों के दिमाग में कुछ इस तरह चढ़ा है कि वो अपनी जान की परवाह भी नहीं कर रहे हैं. जान को खतरे में डालकर रील बनाने से जुड़ा ताजा मामला उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का है. जहां एक लड़के और लड़की ने यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए, अपनी जान को खतरे में डाला दिया. ये दोनों चलती हुई बाइक पर रील बनाने लगे. रील बाज रोमियो ने अपनी जूलियट को बुलेट की टंकी पर बैठाया और फिर उसे घूमने लगा. 

Latest and Breaking News on NDTV

युवक और उसकी महिला साथी बिना हेलमेट के बाइक पर सवार थे. इतना ही नहीं युवक ने हाथ छोड़कर भी बाइक चलाई. जोखिम भरी बुलेट ड्राइव करते हुए युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. ये वीडियो बुलंदशहर के कोतवाली देहात इलाके का बताया जा रहा है. इस वीडियो पर लोगों के तरह-तरह के रिएक्शन भी आ रहे हैं. अधिकतर लोगों का गुस्सा ही फूट रहा है. बता दें कि इस वीडियो को 5 लाख से अधिक व्यू मिले हैं.

रील के चक्कर में गले में डाला सांप

उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद से भी पीछे महीने रील बनाने से जुड़ा एक हैरान करने वाला मामला सामने आया था. जहां एक युवक ने सोशल मीडिया पर रील बनाने के चक्कर में अपनी जान को जोखिम में डाल दिया था. दरअसल नाग पंचमी के अवसर पर युवक ने सपेरे से नाग लेकर गले में डालकर रील बनानी चाही, लेकिन यह स्टंट उस पर भारी पड़ गया. नाग ने युवक को डंस लिया और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. यह पूरा मामला औरैया जनपद के सदर कोतवाली क्षेत्र के दयालपुर-भीखमपुर मोहल्ले का हैथा 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Reels On Bike Ride, Accident Reel, Viral Reel, Reel Road Accident, Up Reel News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com