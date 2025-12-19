विज्ञापन

भारती सिंह बनीं दूसरी बार मां, हर्ष लिम्बाचिया के साथ किया बेटे का स्वागत

भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया दूसरी बार पेरेंट्स बन गए हैं. कॉमेडियन ने बेटे को जन्म दिया है. 

भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया बने बेटे के पेरेंट्स
नई दिल्ली:

पॉपुलर कॉमेडियन भारती सिंह और राइटर प्रोड्यूसर हर्ष लिंबाचिया ने दूसरे बच्चे का स्वागत शुक्रवार 19 दिसंबर को किया है. इंडिया टुडे की रिपोर्ट्स के मुताबिक, कॉमेडियन को अस्पताल ले जाया गया. जबकि वह लाफ्टर शेफ्स की शूटिंग करने वाली थीं. हालांकि अभी तक कपल ने फैंस को गुड न्यूज नहीं दी है. लेकिन जब से सोशल मीडिया पर भारती सिंह के मां बनने की खबर आई है. फैंस बधाईयां देते हुए नजर आ रहे हैं. इसके चलते वह सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं. 

इंडिया टुडे की रिपोर्ट में कहा गया कि भारती सिंह आज सुबह शूट पर मौजूद थीं. जब उनका वॉटर ब्रोक हो गया. इसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहां उन्होंने बेटे को जन्म दिया. इसके साथ यह भी बताया गया कि डिलीवरी के दौरान हर्ष लिंबाचिया उनके साथ मौजूद थे. 

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि 41 वर्षीय कॉमेडियन भारती सिंह ने 2017 में हर्ष लिंबाचिया से शादी की थी. वहीं 2022 में कपल बेटे लक्ष्य, जिसे वह प्यार से गोला बुलाते हैं. उसका जन्म हुआ था. वहीं अक्टूबर में कपल ने दूसरी प्रेग्नेंसी का अनाउंसमेंट एक पोस्ट के साथ किया था. 

पोस्ट में कपल ने एक रोमांटिक फोटो शेयर की, जिसमें भारती सिंह अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए नडर आई थीं. इसके अलावा बेबी शॉवर और मैटरनिटी फोटोशूट की तस्वीरें भी कपल ने शेयर की थी. वहीं पोस्ट के साथ कैप्शन में उन्होंने लिखा, हम दोबारा प्रेग्नेंट हैं. अब दिसंबर 2025 में कपल दूसरे बच्चे यानी बेटे के पेरेंट्स बन गए हैं. 

