शादी में थूककर तंदूरी रोटी बनाने की घिनौनी हरकत, VIDEO देख लोगों ने काटा बवाल

- बुलंदशहर के गांव अटेरना में एक शादी समारोह में रोटी बनाने वाले युवक ने थूक का इस्तेमाल किया था
- युवक दानिश ने तंदूरी रोटी बनाते समय रोटियों पर थूक कर उसे तंदूर में डाला था
- घटना का वीडियो किसी एक युवक ने चुपचाप मोबाइल में रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक शादी समारोह में थूककर तंदूरी रोटी बनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. इस घिनौनी हरकत के सामने आने के बाद बारातियों ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.
वीडियो हुआ वायरल, खुला घिनौना राज
मामला बुलंदशहर के थाना पहासू इलाके के गांव अटेरना का है, जहां एक शादी समारोह का आयोजन किया गया था. खाने का जिम्मा संभालने वाले रसोइयों में से एक युवक, जिसका नाम दानिश बताया जा रहा है, मेहमानों के लिए तंदूरी रोटी बना रहा था. वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि आरोपी दानिश रोटी को तंदूर में डालने से पहले उस पर थूक रहा है. वह एक के बाद एक कई रोटियां इसी संदिग्ध तरीके से बनाता दिख रहा है.
थूककर तंदूरी रोटी बना रहा था ये शख्स...— NDTV India (@ndtvindia) November 4, 2025
बुलंदशहर के अटेरना गांव में शादी समारोह के दौरान थूककर तंदूरी रोटी बनाने का वीडियो वायरल हुआ, आरोपी युवक दानिश, जो रोटियां बना रहा था, वीडियो में थूकते हुए दिखा, घटना के बाद बारातियों ने हंगामा किया, पुलिस ने आरोपी दानिश, निवासी पहासू के… pic.twitter.com/Y1axe1jG39
एक युवक ने दानिश की संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए अपने मोबाइल से चुपचाप यह वीडियो बना लिया. खबर लगने के बाद लोगों के बीच भारी आक्रोश पैदा कर दिया.
हंगामे के बाद पुलिस एक्शन
जैसे ही बारातियों को थूक से रोटी बनाने की इस घिनौनी करतूत के बारे में पता चला, वहां मौजूद लोगों ने जमकर हंगामा शुरू कर दिया. पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए आरोपी दानिश के खिलाफ तत्काल FIR दर्ज की. कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने 'थूकबाज' दानिश को गिरफ्तार कर लिया है.
आरोपी दानिश की पहचान बुलंदशहर के कस्बा पहासू मोहल्ला पठान टोला के निवासी के रूप में हुई है. इस तरह की घटना न सिर्फ धार्मिक भावनाओं को आहत करती है, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए भी एक गंभीर खतरा पैदा करती है. पुलिस की त्वरित कार्रवाई से क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रही.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं