शादी में थूककर तंदूरी रोटी बनाने की घिनौनी हरकत, VIDEO देख लोगों ने काटा बवाल

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक शादी समारोह में थूककर तंदूरी रोटी बनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. इस घिनौनी हरकत के सामने आने के बाद बारातियों ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

वीडियो हुआ वायरल, खुला घिनौना राज

मामला बुलंदशहर के थाना पहासू इलाके के गांव अटेरना का है, जहां एक शादी समारोह का आयोजन किया गया था. खाने का जिम्मा संभालने वाले रसोइयों में से एक युवक, जिसका नाम दानिश बताया जा रहा है, मेहमानों के लिए तंदूरी रोटी बना रहा था. वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि आरोपी दानिश रोटी को तंदूर में डालने से पहले उस पर थूक रहा है. वह एक के बाद एक कई रोटियां इसी संदिग्ध तरीके से बनाता दिख रहा है.

एक युवक ने दानिश की संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए अपने मोबाइल से चुपचाप यह वीडियो बना लिया. खबर लगने के बाद लोगों के बीच भारी आक्रोश पैदा कर दिया.

हंगामे के बाद पुलिस एक्शन

जैसे ही बारातियों को थूक से रोटी बनाने की इस घिनौनी करतूत के बारे में पता चला, वहां मौजूद लोगों ने जमकर हंगामा शुरू कर दिया. पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए आरोपी दानिश के खिलाफ तत्काल FIR दर्ज की. कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने 'थूकबाज' दानिश को गिरफ्तार कर लिया है.

आरोपी दानिश की पहचान बुलंदशहर के कस्बा पहासू मोहल्ला पठान टोला के निवासी के रूप में हुई है. इस तरह की घटना न सिर्फ धार्मिक भावनाओं को आहत करती है, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए भी एक गंभीर खतरा पैदा करती है. पुलिस की त्वरित कार्रवाई से क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रही.