बदायूं: नूर बी बनीं माही कश्यप, मुस्लिम युवती ने आर्य समाज मंदिर में हिंदू युवक से रचाई शादी, देखें VIDEO

उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले से लव मैरिज के साथ एक मुस्लिम युवती का हिंदू धर्म में अपनाने का मामला सामने आया है. मुस्लिम युवती ने हिंदू रीति-रिवाज से विवाह कर सनातन धर्म अपनाने का दावा किया. युवती ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा कर अपने परिजनों से जान का खतरा बताते हुए सुरक्षा की गुहार लगाई है.

क्या है पूरा मामला?

मामला बदायूं जिले के बिनावर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पुठी सराय गांव का है. जानकारी के मुताबिक, यहां की निवासी नूर बी का गांव के ही राजकुमार नामक युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था. परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर दोनों ने घर छोड़ दिया और आर्य समाज मंदिर में विवाह कर लिया. शादी के बाद नूर बी ने अपना नाम बदलकर अब माही कश्यप रख लिया है.

वीडियो वायरल कर परिजनों पर लगाए गंभीर आरोप

शादी के बाद इस जोड़े ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया है, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में नवविवाहिता (माही कश्यप) ने स्पष्ट रूप से कहा है, उसने अपनी मर्जी और पूरे होशो-हवास में राजकुमार से शादी की है. उसे और उसके पति को उसके अपने ही परिवार के लोगों से जान का खतरा है. यदि भविष्य में उनके साथ कोई अनहोनी होती है, तो इसके जिम्मेदार उसके परिजन होंगे.

पुलिस का क्या है कहना?

वीडियो वायरल होने के बाद क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं. हालांकि, अभी तक इस मामले में कोई कानूनी शिकायत दर्ज नहीं हुई है. राजेंद्र सिंह, थाना प्रभारी (बिनावर) ने कहा, "थाने में अब तक इस संबंध में किसी भी पक्ष की ओर से कोई सूचना या शिकायत प्राप्त नहीं हुई है. वायरल वीडियो के जरिए ही मामले की जानकारी मिली है. युवक और युवती वर्तमान में कहां हैं, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है. यदि कोई प्रार्थना पत्र मिलता है, तो नियमानुसार जांच कर कार्रवाई की जाएगी." फिलहाल प्रेमी जोड़ा अज्ञात स्थान पर है और पुलिस मामले पर नजर बनाए हुए है. युवती के परिवार की ओर से भी अभी तक पुलिस में कोई गुमशुदगी या अपहरण की शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है.