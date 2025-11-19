शादी के 18 दिन बाद दुल्हन सोने-चांदी के जेवरात लेकर फरार, 60 हजार रुपये देकर कोलकाता में की थी शादी

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में चिलकाना थाना क्षेत्र के पटनी गांव में एक लुटेरी दुल्हन का मामला सामने आया है. आरोपी महिल के पति ने आरोप लगाया है कि शादी के करीब दो हफ्ते बाद नई नवेली दुल्हन घर छोड़कर फरार हो गई. पीड़ित के परिजनों का आरोप है कि दुल्हन अपने साथ घर में रखें करीब 70 हजार रुपये कीमत के गहने लेकर फरार हुई है. उनका कहना है कि यह शादी उन्होंने बिचौलिए को 60 हजार रुपये देकर कराई थी. पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि बहुत जल्द ही इस मामले का पर्दाफाश कर दिया जाएगा.

कितने रुपये में हुई थी शादी

पटनी गांव के निवासी पवन सैनी के बेटे गौरव सैनी की शिकायत के मुताबिक उनकी शादी इस साल 26 अक्टूबर को कोलकाता के दीवानपुर निवासी मुगली खातून उर्फ पूजा से कराई गई थी. इस शादी के लिए उनके परिवार ने 60 हजार रुपये बिचौलिए को दिए थे. लेकिन शादी के दो सप्ताह बाद ही दुल्हन फरार हो गई थी. परिवार ने दो-तीन दिन तक दुल्हन की वापसी का इंतजार किया. लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लग पाया. इसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

जिस समय यह दुल्हन घर से जेवरात लेकर फरार हुई, उस समय घर के लोग मजदूरी करने घर से बाहर गए हुए थे.इस शादी का बिचौलिया भी स्थानीय है. इस शादी का जिम्मा बिचौलिए सीटू और उसके सास-ससुर ने लिया था. इन लोगों ने गौरव को अपने साथ ले जाकर यह रिश्ता करवाया था.एक दिन जब घर के सभी लोग मजदूरी पर बाहर गए थे, उसी दौरान दुल्हन पूजा अपने आप को अकेला पाकर घर से गहने चुराकर फरार हो गई. पहले तो दुल्हन की आसपास के गांवों में तलाश की गई, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला.इस संबंध में जब बिचौलिया सीटू से पूछताछ की गई तो उसने भी कोई सही जानकारी नहीं दी.

क्या कहना है पुलिस का

अब परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है. एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि थाना चिलकाना क्षेत्र के रहने वाले गौरव सैनी ने शिकायत पत्र देकर आरोप लगाया कि उसकी पत्नी शादी के 18 दिन बाद घर से सोने-चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गई.उन्होंने बताया कि पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और जल्द ही मामले का समाधान कर दिया जाएगा.

ये भी पढ़ें: 'मुझे मंत्री बनाओ नहीं तो सरकार संकट में आ जाएगी', कर्नाटक में कांग्रेस को विधायक की धमकी