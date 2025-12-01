शादी में हुई हर्ष फायरिंग, बारात देखने आए 10 साल के बच्चे के सिर में लगी गोली, दो हिरासत में

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के जारचा थाना क्षेत्र के नगला चमरू गांव में शादी समारोह के दौरान हुई हर्ष फायरिंग में एक 10 साल का बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे अस्पताल में दाखिल कराया गया है. जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है. इस मामले में पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया है. पुलिस के पास अभी तक किसी से शिकायत दर्ज नहीं कराई है.

कहां और कब हुई यह घटना

जारचा थाना क्षेत्र के नगला चमरू गांव में रविवार नगला चमरू गांव निवासी सतीश की बेटी की शादी रविवार को थी. खैरपुर गांव से बारात आई थी. रात में चढ़त का कार्यक्रम चल रहा था. इस दौरान गांव के निवासी सुनील का 10 साल का बेटा कृष बारात देखने गया था. इस दौरान कुछ लोगों ने हर्ष फायरिंग की, इसमें एक गोली कृष के सिर में जा लगी. गोली लगते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई और बच्चा घायल होकर गिर पड़ा. उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है.

घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया. तत्काल पुलिस को इस घटना की सूचना दी गई. सूचना मिलते ही पुलिस और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे.पुलिस ने हर्ष फायरिंग करने वाले दो लोगों को हिरासत में ले लिया है. पुलिस पीड़ित परिवार से तहरीर मिलने का इंतजार कर रही है, ताकि आगे की कानूनी कार्रवाई की जा सके. ग्रेटर नोएडा के एडिशनल डीसीपी सुधीर कुमार ने बताया कि बारात की चढ़त के दौरान हर्ष फायरिंग में एक बच्चा घायल हुआ है. उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उन्होंने पुष्टि की कि पुलिस ने दो संदिग्धों को हिरासत में लिया है.

