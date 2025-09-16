विज्ञापन
विशेष लिंक

बेटी की नहाते हुए अश्लील फोटो-वीडियो...भांजे की करतूत, पिता का खौफनाक बदला, पुलिस भी सन्न

आगरा पुलिस ने करीब डेढ़ साल पहले हुए एक ब्लाइंड मर्डर केस का सनसनीखेज खुलासा किया है. इस मामले में मृतक की पहचान और हत्या की वजह सामने आने के बाद पुलिस भी सन्न रह गई. लक्ष्मीकांत शर्मा की रिपोर्ट

Read Time: 2 mins
Share
बेटी की नहाते हुए अश्लील फोटो-वीडियो...भांजे की करतूत, पिता का खौफनाक बदला, पुलिस भी सन्न
आगरा:

आगरा पुलिस ने करीब डेढ़ साल पहले हुए एक ब्लाइंड मर्डर केस का सनसनीखेज खुलासा किया है. इस मामले में मृतक की पहचान और हत्या की वजह सामने आने के बाद पुलिस भी सन्न रह गई. दरअसल, मुंहबोले मामा ने ही अपने भांजे की हत्या की थी और शव को नीले ड्रम में डालकर जला दिया था.

डीएनए रिपोर्ट से हुई मृतक की पहचान
यह मामला 20 फरवरी, 2024 को थाना सैंया पुलिस को सड़क किनारे मिले एक अधजले शव से शुरू हुआ. शव इतना जला हुआ था कि उसकी शिनाख्त करना मुश्किल था. पुलिस ने शुरुआत में आसपास मिले सामान के आधार पर शव की पहचान धौलपुर निवासी के रूप में की, लेकिन पूरी तरह से पुष्टि के लिए डीएनए सैंपल लिया गया. डीएनए टेस्ट में शव का मिलान थाना मलपुरा के गांव कबूलपुर निवासी राकेश की मां से हुआ, जिससे मृतक की सही पहचान हो पाई.

बेटी के अश्लील तस्वीरें वीडियो बनाए
मामले की जांच कर रही पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली. मुख्य आरोपी देवीराम को जखोदा पुल के पास से गिरफ्तार किया गया. पुलिस पूछताछ में आरोपी देवीराम ने जो खुलासा किया, वह चौंकाने वाला था. आरोपी ने बताया कि मृतक राकेश उसकी किराए की दुकान में कचौड़ी-समोसे बेचता था. राकेश ने उसकी नाबालिग बेटी की नहाते समय अश्लील तस्वीरें और वीडियो बना लिए थे और उसे ब्लैकमेल कर रहा था.

इसी बात से गुस्साए आरोपी ने मौका देखकर राकेश को बुलाया और मफलर व लोहे के तार से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी. हत्या के बाद, उसने अपने भतीजे के साथ मिलकर शव को नीले ड्रम में डाला और सुनसान सड़क किनारे ले जाकर आग लगा दी ताकि कोई पहचान न कर पाए.

एक आरोपी गिरफ्तार, दूसरे की तलाश जारी
इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए डीसीपी वेस्ट अतुल शर्मा ने बताया कि मृतक के पिता लाल सिंह ने 11 जून, 2024 को अपहरण और हत्या की शिकायत दर्ज कराई थी. पुलिस ने मुख्य आरोपी देवीराम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि उसके भतीजे, जो इस अपराध में शामिल था, की तलाश अभी भी जारी है.

आगरा से लक्ष्मीकांत शर्मा की रिपोर्ट

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Uttar Pradesh Crime News, UP NEWS, Agra Crime Story, Hindi Samachar, Breaking News Hindi
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com