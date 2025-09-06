विज्ञापन
विशेष लिंक

अखिलेश-अवनीश अवस्थी की लड़ाई, अब ब्राह्मण के सम्मान पर आई

अखिलेश यादव के बयान के बाद राष्ट्रीय परशुराम परिषद के संस्थापक सुनील भराला ने कहा कि ब्राह्मण समाज का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा. पूरा समाज एकजुट होकर जवाब देगा.

Read Time: 2 mins
Share
अखिलेश-अवनीश अवस्थी की लड़ाई, अब ब्राह्मण के सम्मान पर आई
अखिलेश के बयान पर भड़के सुनील भराला.
  • अखिलेश यादव के अवनीश अवस्थी को लेकर दिए गए बयान पर ब्राह्मण समाज में भारी नाराजगी है.
  • बीजेपी नेता सुनील भराला ने अखिलेश यादव के बयान को ब्राह्मण समाज का अपमान बताते हुए कड़ी आलोचना की है.
  • सुनील भराला ने कहा कि ब्राह्मण समाज अवनीश अवस्थी के साथ एकजुट है और अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

 आईएएस अधिकारी अवनीश अवस्थी को लेकर दिए गए अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) के बयान की जमकर आलोचना हो रही है. ब्राह्मण समाज इससे खासा नाराज है.  बीजेपी नेता और राष्ट्रीय परशुराम परिषद के संस्थापक सुनील भराला ने इसे ब्राह्मणों का अपमान करार दिया है. पंडित सुनील भराला का कहना है कि अखिलेश यादव का बयान अवनीश अवस्थी (Awanish Awasthi) पर सीधा हमला नहीं बल्कि पूरे ब्राह्मण समाज पर प्रहार है. 

ये भी पढ़ें-हम उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं... ट्रंप के दोस्ती वाले बयान पर पीएम मोदी का जवाब

ब्राह्मण समाज का अपमान बर्दाश्त नहीं

 सुनील भराला ने कहा कि ब्राह्मण समाज का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा. पूरा समाज एकजुट होकर जवाब देगा. उन्होंने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ रहते हुए अवनीश अवस्थी ने बढ़िया काम किया है और पूरा ब्राह्मण समाज अवनीश अवस्थी के साथ खड़ा है.

अवनीश अवस्थी पर क्या बोले अखिलेश यादव?

दरअसल टोटी चोरी वाले बीजेपी के आरोपों पर पूछे गए सवालों के जवाब में अखिलेश यादव ने कहा था कि अवनीश अवस्थी ने उन्हें बदनाम करने की साजिश की थी. उन्होंने सीएम के पूर्व ओएसडी के साथ मिलकर साजिश रचकर उनपर टोटी चोरी होने के आरोप लगाए थे, जिसको वह कभी नहीं भूलेंगे. 

कौन हैं अवनीश अवस्थी?

बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बेहद भरोसेमंद अधिकारी अवनीश अवस्थी 1987 बैच के यूपी कैडर के आईएएस अधिकारी रहे हैं. रिटायर होने के बाद वर्तमान में वह सीएम योगी के सलाहकार के तौर पर काम कर रहे हैं. वह तीसरी बार सीएम के सलाहकार बने हैं और फरवरी 2026 तक उनका कार्यकाल बाकी बचा है.  
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Akhilesh Yadav, Awanish Awasthi, SP BJP, CM Yogi Adityanath, Brahmins Insult
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com