कोलकाता से श्रीनगर जा रही इंडिगो फ्लाइट की वाराणसी में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग

कोलकाता से श्रीनगर जा रही इंडिगो की उड़ान संख्या 6E-6961 को ईंधन रिसाव के कारण उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी है. सभी 166 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है. हवाई अड्डा अधिकारी घटना की जांच कर रहे हैं. वाराणसी पुलिस के अनुसार, स्थिति नियंत्रण में है और सामान्य परिचालन फिर से शुरू हो गया है.

इंडिगो ने अभी इस मामले पर कोई बयान नहीं जारी किया है.

इस घटना से पहले इंडिगो की तरफ से बताया गया था कि वह 26 अक्टूबर से दिल्ली हवाई अड्डे के तीनों टर्मिनल से उड़ानें संचालित करेगी. राष्ट्रीय राजधानी स्थित इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (आईजीआईए) में तीन टर्मिनल - टर्मिनल 1, टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3 शामिल हैं- और नया टर्मिनल 2, आगामी 26 अक्टूबर से चालू होगा.

सभी अंतरराष्ट्रीय उड़ानें टर्मिनल-3 से संचालित होती हैं.

एक बयान में एयरलाइन ने कहा कि वह ‘‘टर्मिनल-2 से या के लिए 6ई 2000 - 6ई 2999 संख्या वाली उड़ानें, और टर्मिनल-3 से या के लिए सभी अंतरराष्ट्रीय प्रस्थानों के साथ, 6ई 5000 - 6ई 5999 संख्या वाली उड़ानें संचालित करेगी. अन्य सभी घरेलू उड़ानें टर्मिनल-1 से या के लिए संचालित होती रहेंगी.''

इंडिगो, आईजीआईए से लगभग 1,700 साप्ताहिक उड़ानें संचालित करेगी. यह प्रतिदिन 2,200 से अधिक उड़ानें संचालित करती है.