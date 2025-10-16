बिहार चुनाव पर चन्द्रशेखर आजाद का बड़ा बयान, बोले- हमने विकल्प देकर बड़े दलों का कॉम्पटीशन बढ़ाया  

बिहार चुनाव में गठबंधन का विकल्प बनाकर मैदान में उतरे भीम आर्मी चीफ और नगीना से लोकसभा सांसद चन्द्रशेखर आजाद ने विपक्षी पाटियों पर तीखा हमला बोला है. उनका कहना है कि बिहार में मेन दलों में सिर फुटव्वल चल रही है, वहां हर कोई कुर्सी पर बैठना चहता है. उन्होंने कहा कि बिहार में HUM, ओवेसी और स्वामी प्रसाद मौर्य मिलकर चुनाव लड रहें हैं, ताकि कॉम्पटीशन बढ़े. हमें उम्मीद है कि बिहार में नया सूरज उगेगा. सांसद चन्द्रशेखर आजाद दरअसल मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविधालय में कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे थे और यहां वो जमकर गरजे.
चंद्रशेखर ने इस बात पर गहरी नाराजगी जताई कि बिहार में आजाद समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह केतली उनसे छीन लिया गया है. उन्होंने चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि हमें आयोग ने टेक्निकल कारण बताया है. लेकिन सत्ता और विपक्ष के लिए अलग-अलग कारण हो सकता है.
चन्द्रशेखर आजाद ने ये कहकर भी चौका दिया कि यूपी में हमारा चुनाव चिन्ह 2027 में केतली रहे ये जरूरी नहीं है, क्योंकि बिहार में दिख गया. उन्होंने यूपी में बदमाशों के किए जा रहे एनकाउंटर पर भी सवाल उठाया कि मरने वाले सारे बदमाश हैं क्या? सर्वे करा लो पता चल जाएगा कि जाति के हैं. हरिओम वाल्मीकि के पिटाई प्रकरण पर सरकार को घेरा कि क्या बाबा ने लोगों को दलितों की चमडी उखाडने का लाइसेंस दे दिया है. (इनपुट सनूज शर्मा)
