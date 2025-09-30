विज्ञापन
हाथ में बीयर की बोतल, अपराधी की बर्थडे पार्टी में डांस... वीडियो वायरल होने के बाद चार पुलिसकर्मी सस्पेंड

गाजियाबाद से सामने आए एक वीडियो में कुछ पुलिसकर्मी जश्न के मूड में नजर आ रहे हैं. उनके हाथों में बीयर की बोतलें हैं और संगीत की धुन पर झूमते नजर आ रहे हैं. इस मामले में चारों आरोपी पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है.

  • उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिसकर्मियों का एक वीडियो वायरल होने के बाद उन्हें निलंबित किया गया है.
  • वीडियो में गाजियाबाद के पुलिसकर्मी एक अपराधी की बर्थडे पार्टी में बीयर पीते और नाचते हुए नजर आए थे.
  • वायरल वीडियो में एक शख्‍स इरशाद मलिक भी दिखाई दे रहा है, वह थाने का हिस्‍ट्रीशीटर है.
नई दिल्‍ली :

पुलिस पर अक्‍सर आम लोगों को परेशान करने और अपराधियों के साथ सांठ-गांठ के आरोप कई बार लगते हैं. हालांकि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से सामने आए एक वीडियो ने इस तरह के सवालों को एक बार‍ फिर मुखर कर दिया है. दरअसल, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिसकर्मियों का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है. महज 22 सेकेंड के इस वीडियो के सामने आने के बाद साहिबाबाद सीमा चौकी के प्रभारी सहित चार पुलिसकर्मियों को निलंबित कर‍ दिया गया है. यह पुलिसकर्मी एक अपराधी की बर्थडे पार्टी में एक बार बाला के साथ नाचते नजर आए थे, जिसके बाद आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्यवाही की गई है.  

हाल ही में सामने आए वीडियो में पुलिसकर्मी जश्न के मूड में नजर आ रहे हैं. उनके हाथों में बीयर की बोतलें हैं और संगीत की धुन पर झूमते नजर आ रहे हैं. इसी वीडियो में एक शख्‍स नजर आता है, जिसका नाम है इरशाद मलिक. दरअसल, इरशाद मलिक थाने का हिस्ट्रीशीटर है.  

चारों पुलिसकर्मियों के निलंबन का आदेश

यह फुटेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई. इसके बाद डीसीपी ट्रांस हिंडन निमिष पटेल ने चारों आरोपी पुलिसकर्मियों के तुरंत निलंबन का आदेश जारी किया. चौकी प्रभारी आशीष जादौन और तीन कांस्टेबलों के खिलाफ यह कार्यवाही की गई है.  

निलंबित पुलिसकर्मियों के खिला की जा रही जांच 

इस मामले को गाजियाबाद पुलिस ने बेहद गंभीरता से लिया है और निलंबित पुलिसकर्मियों के खिलाफ एक आंतरिक जांच भी शुरू कर दी है. 
 

