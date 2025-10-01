बरेली में 800 से ज्यादा महिला पुलिस कर्मियों ने निकाला फ्लैग मार्च, देखें Photos

यूपी के बरेली में 26 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद हुए उपद्रव के बाद अब शांति का माहोल है. पुलिस उपद्रव फैलाने वालों पर लगातार शिकंजा कस रही है. बुधवार सुबह पुलिस ने फरार चल रहे दो आरोपियों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है. इदरीश और इकबाल को मुठभेड़ में गोली लगी. उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. पुलिस के मुताबिक उनके पास से वह सरकारी बंदूक बरामद कर ली गई है जिसे वे छीनकर भागे थे. इसके बाद बरेली में जिस जगह बवाल हुआ था वहीं महिला पुलिस कर्मियों का फ्लैग मार्च निकाला गया और इसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं.

बरेली में पहली बार महिला पुलिस कर्मियों का फ्लैग मार्च निकाला गया.

उनके साथ पैरामिलिट्री और बरेली पुलिस भी मौजूद थी.

800 से ज्यादा महिला पुलिस कर्मियों का बरेली की सड़कों पर फ़्लैग मार्च किया.

बरेली के नावेल्टी चौराहे से फ़्लैग मार्च शुरु किया गया था और कोरोलान मस्जिद होते हुए बिहारी पुर शामत गंज होते हुए फ़्लैग मार्च खत्म किया गया.

इसकी अगुवाई DIG अजय साहनी ने की. बता दें कि बरेली उपद्रव में 80 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है.