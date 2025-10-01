विज्ञापन
बरेली में 800 से ज्यादा महिला पुलिस कर्मियों ने निकाला फ्लैग मार्च, देखें Photos

बरेली में जिस जगह बवाल हुआ था वहीं महिला पुलिस कर्मियों का फ्लैग मार्च निकाला गया और इसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं.

Read Time: 2 mins
  • बरेली में 26 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद हुए उपद्रव के बाद अब शांति का माहौल कायम है
  • पुलिस ने फरार दो आरोपियों इदरीश और इकबाल को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर उनकी सरकारी बंदूक बरामद की है
  • बरेली में उपद्रव वाली जगह पर पहली बार महिला पुलिस कर्मियों का फ्लैग मार्च निकाला गया है
बरेली:

यूपी के बरेली में 26 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद हुए उपद्रव के बाद अब शांति का माहोल है. पुलिस उपद्रव फैलाने वालों पर लगातार शिकंजा कस रही है. बुधवार सुबह पुलिस ने फरार चल रहे दो आरोपियों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है. इदरीश और इकबाल को मुठभेड़ में गोली लगी. उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. पुलिस के मुताबिक उनके पास से वह सरकारी बंदूक बरामद कर ली गई है जिसे वे छीनकर भागे थे. इसके बाद बरेली में जिस जगह बवाल हुआ था वहीं महिला पुलिस कर्मियों का फ्लैग मार्च निकाला गया और इसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं.

बरेली में पहली बार महिला पुलिस कर्मियों का फ्लैग मार्च निकाला गया.

उनके साथ पैरामिलिट्री और बरेली पुलिस भी मौजूद थी.

800 से ज्यादा महिला पुलिस कर्मियों का बरेली की सड़कों पर फ़्लैग मार्च किया.

बरेली के नावेल्टी चौराहे से फ़्लैग मार्च शुरु किया गया था और कोरोलान मस्जिद होते हुए बिहारी पुर शामत गंज होते हुए फ़्लैग मार्च खत्म किया गया.

इसकी अगुवाई DIG अजय साहनी ने की. बता दें कि बरेली उपद्रव में 80 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है. 

