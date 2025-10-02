विज्ञापन
लगे थे सर तन से जुदा के नारे... बरेली हिंसा की FIR में कई चौंकाने वाले खुलासे

Bareilly Violence: बरेली पुलिस की तरफ से दर्ज FIR के मुताबिक, नदीम और उसके साथियों के उकसाने के बाद भीड़ यह कहते हुए आगे बढ़ी कि आज अपना मकसद पूरा करेंगे.

लगे थे सर तन से जुदा के नारे... बरेली हिंसा की FIR में कई चौंकाने वाले खुलासे
बरेली हिंसा मामले में चौंकाने वाले खुलासे.
  • बरेली में हुए दंगा मामले में पुलिस और प्रशासन उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है.
  • मौलाना तौकीर रजा के करीबियों की 50 से अधिक अवैध संपत्तियां चिन्हित की गई हैं.
  • मौलाना के सहयोगी नदीम खान और अन्य ने भीड़ को भड़काकर प्रदर्शन कराने और पुलिस से टकराव करवाने की साजिश रची थी.
बरेली:

बरेली में हुए उपद्रव मामले में पुलिस की FIR में कई खुलासे हुए हैं. इसमें कहा गया है कि बरेली हिंसा के आरोपी तौकीर रजा की पार्टी आईएमसी के नेता नदीम और उसके सहयोगियों ने भीड़ को उकसाया. अब पुलिस तौकीर के करीबियों पर शिकंजा कस रही है. तौकीर रजा के ऊपर बरेली पुलिस के द्वारा दर्ज की गई है FIR के मुताबिक नदीम और उसके साथियों के उकसाने के बाद भीड़ यह कहते हुए आगे बढ़ी की आज अपना मकसद पूरा करेंगे हजरत मौलाना तौकीर रजा साहब ने यह कहा था कि आज शहर का माहौल बिगाड़ना है चाहे इसमें हमें पुलिस वालों की हत्या करनी पड़े और मुसलमानों को की ताकत दिखानी है. इस मामले में अब तक 280 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति जब्त की जा चुकी है. 

  • मौलाना के सहयोगियों की 50 से ज्यादा अवैध संपत्तियां चिन्हित की गई हैं.
  • 70 दुकानें, 1 लग्ज़री होटल और 3 लग्ज़री बैंक्वेट हॉल को पहले ही सील किया जा चुका है.
  • दंगा कैसे भड़का, इसे लेकर मौलाना के करीबी डॉ. नफीस ने पूछताछ के दौरान कई अहम और हैरान करने वाले खुलासे किए हैं.

कैसे भड़के बरेली के उपद्रवी, नफीस ने बताया

नफीस ने बताया कि पहले प्रदर्शन रद्द करने की अपील जारी की गई थी. लेकिन तौकीर रजा के सहयोगी अनीस सरसानी और IMC के सूरत अध्यक्ष अल्तमश के भड़काने पर दोबारा वीडियो बनाकर वायरल किया गया. फिर मौलाना के राइट हैंड नदीम खान ने लोगों से अपील की कि प्रदर्शन जरुर करें. उसने कहा कि मौलाना तौकीर रजा का फरमान है कि इस्लामिया कॉलेज ग्राउंड जाने से अगर पुलिस रोके तो उन्हें मार दिया जाए.

लगे 'सर से तन से जुदा' के भड़काऊ नारे

जांच में ये भी पता चला है कि बरेली में गुस्ताखी नबी की एक ही सजा, सर से तन से जुदा के भड़काऊ नारे लगाए गए थे. मौलाना तौकीर राजा की पार्टी आईएमसी के नेता नदीम और उसके सहयोगियों ने भीड़ को उकसाया था. बता दें कि तौकीर राजा के ऊपर बरेली पुलिस ने FIR दर्ज की है.

FIR के मुताबिक नदीम और उसके साथियों के उकसाने के बाद भीड़ यह कहते हुए आगे बढ़ी कि आज अपना मकसद पूरा करेंगे. हजरत मौलाना तौकीर रजा साहब ने यह कहा था कि आज शहर का माहौल बिगाड़ना है, चाहे इसमें हमें पुलिस वालों की हत्या करनी पड़े. आज मुसलमानों की ताकत दिखानी है. 

भीड़ ने पुलिस पर हमला किया, गोलियां चलाईं

इसके बाद हजारों की तादाद में उन्मादी भीड़ ने धार्मिक नारे लगाते हुए पुलिस पर हमला कर दिया. उग्र हुई भीड़ ने पुलिस धारदार हथियारों, लाठी डंडों से हमला किया और अवैध हथियारों से गोली चलाई. दंगाइयों ने पुलिस से एंटी राइट गन और वायरलेस सेट भी लूट लिया. दंगाइयों ने मकान की छत से पुलिस बल पर पथराव किया.
 

